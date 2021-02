“Chi sono?”. È una domanda che tutti dovrebbero farsi, ogni tanto, nel corso di una vita che ci cambia forse più di quanto vorremmo. Ed è la domanda che si è fatta anche Veronica Scopelliti, in arte Noemi, cantante di professione, inconfondibile con quel timbro di voce avvolgente e quella chioma ‘rosso chiaro – quasi carota’ . Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009, seconda edizione di X-Factor, il contest musicale che ha lanciato diversi talenti nel mondo della musica italiana.

Da allora sono passati tanti anni e Noemi, come chiunque altro, è cambiata. Molto. Anche nell'aspetto fisico. Da ragazza nata a Roma, ma di origini calabrese, Noemi si è presentata alla grande non vincendo la gara, ma comunque riuscendo ad impressionare pubblico e critica. Tanto da strappare un contratto nientemeno che alla Sony Music. Di strada ne ha fatta tanta, e adesso che si prepara a calcare un palco che conosce molto bene, Noemi ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair .















Nel numero di Vanity Fair in edicola mercoledì 24 febbraio, Noemi ci parla di quanto e come si sia trasformata nel corso degli anni. "Ti piaci? Sei fuori fuoco? Succede. È capitato anche a me di perdermi. Di non riconoscermi più. E ho dovuto faticare. Tagliare i fili con il mio passato, per trovare una nuova me". Con coraggio e convinzione Noemi parla di sé stessa, del suo corpo e dei giudizi, oltre che dei pregiudizi, che spesso vengono dati all'aspetto esteriore delle donne.















Il diretto del magazine Simone Marchetti ha spiegato che cosa trasmettono le parole di Noemi: "È un tema che ci è caro, una questione che riguarda tutti, uomini e donne. Abbiamo scelto di mettere in copertina la storia della cantante Noemi che si presenterà al prossimo Festival di Sanremo completamente cambiata. La sua storia è la storia di una donna, di un'artista e di una persona che ha scelto di inseguire il proprio sogno. E il problema non è mai lei o il suo sogno. Ma noi. Come scegliamo di giudicarlo. Che parole usiamo per descriverlo".









“Giuro che sono io” ha spiegato lei, Noemi, ai suoi fan che quasi non la riconoscono più, ora che sembra una diva di Hollywood, una pin-up alla Jessica Rabbit dell’indimenticabile cartone animato “Chi ha incastrato Roger Rabbit”. Al Festival di Sanremo 2021 la cantante presenterà “Glicine” e nell’intervista spiega: “Ognuno dev’essere libero di diventare il sogno che ha di sé, senza paura, senza nessun timore”. “Nell’altro corpo – conclude Noemi – non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”.

