“Ci ha lasciato per sempre”. Musica in lutto, addio al cantante. La sua musica ha regalato gioia a un paese intero

"Ho avuto una bella vita e tantissima molta fortuna", aveva detto il cantante e musicista in occasione del suo 80° compleanno nel 2020. La sua famiglia ha diramato un comunicato per annunciare la sua scomparsa: "Se n'è andato sabato 20 febbraio pacificamente. Il suo ricordo resterà per sempre", hanno scritto i familiari. Lascia la moglie e due figli.















Fausti, nome d'arte di Faustino Cima, è nato in Lussemburgo il 24 luglio 1940 e ha scoperto il suo talento per la musica da bambino, imparando a suonare il violino e la fisarmonica e in seguito aggiungendo chitarra e batteria. Si è esibito in numerose band e ha suonato la batteria per Udo Jürgens quando vinse l'Eurovision Song Contest per l'Austria nel 1966.















Ha registrato numerosi album prima di pubblicare il suo primo disco lussemburghese nel 1983. Fausti è stato un grande artista e si è esibito in tantissime manifestazioni lussemburghesi, come le feste di carnevale e la crociera di Päischtcroisière. È stato spesso ospite in televisione e ha lavorato anche in teatro.

Il primo ministro Xavier Bettel (DP) su Twitter ha commentato: "Siamo cresciuti con lui e potevamo sempre contare su di lui per farci sorridere. Oggi dobbiamo salutar un musicista incredibile e una persona molto gentile che ci ha lasciato, il ricordo comunque rimarrà per sempre".









La sua vita è stata raccontata da Andy Bausch nel film documentario “Faustino One Man Show”, che però è stato ritirato dal mercato per aver violato il copyright a causa di alcune canzoni riprodotte nel film.

Fausti lascia la moglie e i suoi due figli. Una delle sue ultime apparizioni – alla televisione RTL il 24 ottobre – è disponibile per la riproduzione online.

