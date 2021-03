Complice la vittoria a X Factor all’età di 16 anni, Francesca Michielin ha debuttato nel mondo della musica da giovanissima. Proprio il talent show targato Sky è stato un trampolino di lancio e ha vinto un Premio Videoclip Italiano, tre Wind Music Awards e un Premio Lunezia, oltre ad essersi classificata seconda al Festival di Sanremo 2016 ed aver rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest 2016.

All'età di 9 anni inizia lo studio del pianoforte, mentre a 12 anni comincia a studiare basso e a cantare in alcuni cori locali. Nel 2011 partecipa alla quinta edizione di X Factor nella squadra Under Donne capitanata da Simona Ventura, vincendo il programma.















L'anno seguente viene pubblicato dalla Sony Music il suo singolo di debutto, Distratto, poi certificato disco multiplatino per le oltre 60mila copie vendute. Francesca Michielin si è imposta sulla scena musicale italiana grazie alla sua voce unica e al suo talento da vendere. La cantante ha collaborato con Fedez alla realizzazione del brano Cigno nero e Magnifico.















Ha aperto i concerti di Gino Paoli, Franco Battiato, Cristiano De André ed Elio e le Storie Tese. Nel 2014 viene scelta come unica artista italiana per la colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Nel 2016 arriva seconda al 66ª edizione del Festival di Sanremo con Nessun grado di separazione. Nel 2018 è uscito il suo terzo album, anticipato dai singoli Vulcano ed Io non abito al mare. Nel 2021 partecipa a Sanremo in coppia con Fedez con il brano "Chiamami per nome". Dal 2020 Francesca Michielin è fidanzata con il chitarrista della band Selton, il brasiliano Ramiro Levy.









I Selton sono un gruppo folk rock brasiliano nato a Barcellona nel 2005 da quattro amici di Porto Alegre, ex compagni di scuola, che hanno avviato un progetto musicale. Nel 2006 Fabio Volo li ha invitati a partecipare al suo show Italo Spagnolo e in quell’occasioni sono stati notati da un produttore di MTV che li ha invitati a raggiungere l’Italia. Francesca Michielin nata a Bassano del Grappa il 25 febbraio 1995, è alta 164 centimetri e pesa circa 60 chili.

