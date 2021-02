Musica in lutto: il cantante e dj aveva 47 anni. Il cordoglio di colleghi e amici vip

Si è spento a soli 47 anni il noto dj e musicista, stroncato dalla leucemia contro cui combatteva da tempo. A dare la triste notizia la casa di produzione World of Wonder che organizza il reality show RuPaul’s Drag Race che ha lavorato a stretto contatto con RuPaul e con lo stesso artista. Ari Gold, dj newyorkese e artista LGBTQ, aveva cantato i cori di Diana Ross e Cyndi Lauper ma era stato anche modello.

Nato l'11 febbraio 1974, ha pubblicato sette album e si esibiva anche con i nomi di Sir Ari e GoldNation. Aveva collaborato con Boy George e aperto i concerti di Chaka Khan. Inoltre il suo videoclip "Wave of you", uscito nel 2005, aveva fatto da apripista a numerosi artisti Lgbtq.















"Ari è stato un pioniere queer la cui feroce indipendenza e anima gentile sono stati fonte di ispirazione per molti", hanno dichiarato a Variety i co-fondatori di World of Wonder Randy Barbato e Fenton Bailey. Ma sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati sui social dopo la triste notizia. RuPaul ha scritto sotto a foto di Ari Gold su Instagram: "Fino a che non ci rivedremo, caro amico. Ari Gold. Love always, Ru".















Anche l'attrice Laverne Cox, protagonista della serie tv "Orange is the new black", lo ha ricordato sui social: "Molte persone sono entrate e uscite dalla mia vita negli ultimi venticinque anni, ma tu sei stato una costante. Man mano che sono cresciuta e mi sono evoluta, tu ti sei evoluto con me. Il viaggio spirituale che abbiamo entrambi intrapreso ha chiarito perché siamo rimasti l'uno nella vita dell'altro per così tanto tempo. Sono devastata che tu oggi sia andato avanti".









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da laverne cox (@lavernecox)

Rest In Peace Ari Gold. My Beautiful Talented friend. Trailblazer! Front Runner. Gold Heart. #RIPAriGold pic.twitter.com/DvDDCVe1wV — Mario Cantone (@macantone) February 15, 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Cameron Mitchell (@johncameronmitchell)



“Ari Gold è morto – le parole del regista e musicista John Cameron Mitchell – Un talento incredibile, un vero essere umano, l’entertainer più dolce e intelligente. Stava lavorando a un podcast sulla sua vita, ci assicureremo che venga portato alla luce. Riposa nella purezza Ari”. “Riposa in pace Ari Gold. Mio bellissimo amico di talento. Pioniere! Precorritore. Cuore d’oro”, è invece il ricordo di Mario Cantone, attore di “Sex and the city”.

