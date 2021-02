Da quando ha vinto Amici, il talent di Maria De Filippi, è esploso il fenomeno Alberto Urso. Il giovanissimo cantante siciliano ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda in ambito musicale. Voce di tantissimi singoli di successo e, soprattutto, volto di punta in tutta le classiche musicali, a stretto giro si è costruito una carriera davvero impressionante.

Il pubblico lo adora, per il suo talento ovviamente, ma anche perché ha proprio l'aria del bravo ragazzo. Spesso ospite anche in tv, recentemente ha fatto anche una "visita" nella Casa più spiata d'Italia. Alberto è entrato in occasione della ventottesima puntata del reality show insieme ad Arisa per regalare agli inquilini di Cinecittà uno show natalizio ai telespettatori ma anche ai concorrenti del GF Vip. E naturalmente si è parlato delle parole non troppo lusinghiere che Tommaso Zorzi aveva speso per l'ex allievo di Amici.















Ma non c'è stato alcun confronto tagliente tra i due. Alberto, che è classe 1997, è arrivato in passerella in qualità di guest star della serata, ha salutato i vipponi e poi regalare loro e al pubblico la sua performance. Alberto Urso vanta ovviamente un largo seguito sui social e sa sempre come catturare l'attenzione dei suoi follower. Lo ha fatto anche qualche giorno fa quando, di punto in bianco, ha deciso di cancellare tutte le sue foto dal suo account Instagram ufficiale.















Non è dato sapere il motivo della rimozione di tutti i suoi scatti, ma poco dopo ha "ripagato" i fan con un splendido annuncio a sorpresa. La notizia che tutti aspettavano è arrivato: è finalmente uscito il suo nuovo singolo. Proprio così, dopo il duetto estivo con J-Ax intitolato "Quando quando quando", l'artista messinese è tornato con una nuova canzone.









Un post condiviso da Alberto Urso (@albertourso_official)



Si tratta di una ballata scritta dallo stesso cantante insieme a Diego Mancino e Daniele Coro dal titolo “Amarsi è un miracolo”. “Un brano molto importante per me – ha detto Alberto Urso a Tv sorrisi e canzoni – il primo che ho scritto. Ho cercato di tirare fuori tutto quello che avevo dentro”. I fan, nemmeno a dirlo, sono esplosi di gioia tra cuoricini e complimenti. Anche sotto al video ufficiale. E C’è da scommetterci che con questa nuova canzone l’ex vincitore di Amici si appresta, ancora una volta, a scalare le vette di ogni classifica.

