Gigi D’Alessio è oggi uno dei cantautori più amati dal pubblico italiano e non solo. Ha venduto quasi 30 milioni di dischi, reinterpretando con successo i classici del repertorio neomelodico napoletano. Ma sarebbe riduttivo etichettarlo in questo modo, e lui stesso ha più volte espresso la sua amarezza per i pregiudizi che gli sono piovuti addosso nel mondo della musica. “Nessuno voleva duettare con me. In Italia ho dovuto combattere contro i pregiudizi. Dopo ventisette anni sono riuscito ad avere dei featuring” ha dichiarato qualche tempo fa.

Ovviamente l'attenzione di giornali e appassionati si rivolge non solo alle sue canzoni, ma anche alla sua situazione sentimentale. Tutti sanno che Gigi D'Alessio è stato per anni il compagno di Anna Tatangelo, con la quale però la relazione è terminata a marzo del 2020. In ogni caso, recentemente, pare che il cantante abbia una nuova fiamma. Secondo quanto scritto da 'Il Mattino', la dolce metà di Gigi D'Alessio si chiamerebbe Denise ed avrebbe 28 anni, quindi 26 in meno del musicista campano.















Purtroppo, però, le ultime notizie su Gigi D'Alessio non raccontano soltanto di questa nuova relazione. Nella giornata di giovedì 11 febbraio è infatti venuto a mancare Chick Corea, leggendario jazzista che lo stesso Gigi ha sempre considerato come un maestro. Era il suo idolo e il dolore in queste ore è molto forte: "Quanti pianoforti hanno avuto l'onore di essere suonati da te… RIP @chickcorea" ha scritto il cantautore in un post su Instagram.















Gigi D'Alessio ha voluto ricordare con un post su Instagram il suo mentore, il jazzista Chick Corea, morto all'età di 79 anni a causa di un tumore molto raro. Corea, che aveva origini italiane, il suo vero nome era infatti Armando Antonio Corea, ha suonato con i più grandi jazzisti di tutti i tempi come Miles Davis a Stanley Clarke. Naturalmente Gigi D'Alessio non è il solo a ricordare il musicista: da Vasco Rossi a Eros Ramazzotti, da Francesca Michielin a Giuliano Sangiorgi, sono in tantissimi in queste ore ad inviare l'ultimo saluto a Chick.









Un post condiviso da Gigi D'Alessio (@gigidalessioreal)

Anche Gigi D’Alessio, dunque, piange la scomparsa di Chick Corea, e forse in queste ore sarà proprio la sua nuova compagna Denise a rincuorarlo un po’. D’altra parte che la storia sia seria è confermato anche dal fatto che, a quanto pare, la ragazza è stata già presentata in famiglia dal cantante. I due si sono conosciuti per la prima volta a Capri nell’estate scorsa. Si tratterebbe di una grandissima fan, che ha avuto modo di incontrarlo durante uno spettacolo e da lì in poi non si sarebbero più lasciati.

