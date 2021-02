“Sono nato nelle periferie milanesi dove giravano violenza e droga. All’inizio non facevo un uso così pesante di sostanze, ma il problema era la mentalità. Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività”.

"Per colpa di un'altra persona della quale ero molto innamorato, che aveva già tentato il suicidio parecchie volte, sono stato trascinato in un buco nero nel tentativo di starle vicino. A differenza mia, lei faceva uso di sostanze pesanti. Una volta ho voluto provare anch'io per capire cosa sentisse e per maledire tutta questa situazione. Lei è andata in overdose, io per fortuna non ho rischiato la vita ma è stata una bella mazzata".















Con queste parole Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni ed ex marito di Clizia Incorvaia ha raccontato a Verissimo il suo stile di vita estremo e un amore tossico lo hanno portato vicino all'overdose. Nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante si è confessato a cuore aperto, mettendosi a nudo e confessando il passato burrascoso fatto di violenza, droga e dissolutezza. A salvarlo dal vortice del vizio l'incontro con un famoso collega, il cantante e produttore J-Ax.















È stato lui che l'ha aiutato a uscire da quel tunnel buio: "Lui aveva già fatto outing su questo argomento e l'ho chiamato per capire come potevo fare per uscirne. Era felicissimo della chiamata e mi ha detto che il percorso sarebbe stato lungo e complicato perché quel demone ti rimane. È una lotta che dura anni. Ora il demone si è trasformato, – ha raccontato Francesco Sarcina a Verissimo – sono arrivato alla fine ma è stata dura".









Il discorso poi si incentra sul matrimonio, ormai finito con Clizia Incorvaia, oggi felicemente fidanzata con Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. “In questo libro ho voluto colpevolizzare solo me stesso, mi sono messo a nudo e mi sono autodenunciato. Penso che dopo un grande amore ci possa essere una grande rabbia, con la speranza però che poi possa arrivare una grande pace, perché bisogna pensare ai figli. I gossip mi hanno fatto sorridere, ma vanno tutelati i figli – ha concluso il cantante – ho sofferto molto per loro”.

