Sanremo 2021, finalmente la lista definitiva dei cantanti big e i brani. Con tante sorprese

Fino ad ora l’attenzione dell’opinione pubblica si era concentrata solo sulle polemiche. E con il Festival di Sanremo, obiettivamente, c’era da aspettarselo. Ma la kermesse musicale italiana per eccellenza è soprattutto un inno alla musica e alle emozioni che riesce a suscitare. Tanto più in un periodo difficile come questo in cui c’è davvero tanto bisogno di spensieratezza, allegria, gioia.

Finalmente si parla di musica e con la conferenza stampa di presentazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo svolta nella mattina di giovedì 11 febbraio, i protagonisti sono diventati i cantanti e i loro brani. Amadeus e Fiorello, confermatissimi dopo gli ottimi risultati dell'anno scorso, hanno dato l'ok alla lista definitiva dei big in gara e i giornalisti accreditati hanno potuto ascoltare le canzoni che verranno presentate a partire da martedì 2 marzo 2021.















Aiello, protagonista l'estate scorsa con la canzone certificata disco d'oro "Vienimi (a ballare)" presenterà questa volta "Ora", testo che oscilla tra ricordi, paure e 'sesso ibruprofene' accompagnate da incalzanti ritmi pop. Poi ecco Annalisa che canterà "Dieci", chiaro riferimento alla sua carriera musicale che quest'anno compie proprio dieci anni. Arisa porta invece al Festival di Sanremo 2021 "Potevi fare di più", testo firmato da Gigi D'Alessio.















Dopo la clamorosa litigata con Morgan, Bugo torna sul palco dell'Ariston con "E invece sì", mentre Colapesce e Dimartino canteranno "Musica leggerissima". Acustica e suoni elettronici padroneggiano in "Fiamme negli occhi" di Coma_Cose. Grande attesa per Ermal Meta che gareggia con "Un milione di cose da dirti", classicissima canzone d'amore. Intrigante la "Bianca Luce Nera" di Extraliscio + feat Davide Toffolo (dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ndr). Il rapper Fasma canterà invece "Portami".









Emozioni e rapporto di coppia con Francesco Renga e la sua “Quando trovo te” mentre c’è grande curiosità per Fulminacci e la sua “Santa Marinella”. Gli altri big: Gaia con “Cuore Amaro”, Ghemon con “Momento perfetto”, Giò Evan con “Arnica”, Irama con “La Genesi del tuo colore”, La Rappresentante di Lista con “Amare”, Lo Stato Sociale con “Combat Pop”, Madame con “Voce”, Malika Ayane con “Ti piaci così”, i Måneskin con “Zitti e Buoni”, Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band con “Il farmacista”, Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”, Noemi con “Glicine”, Orietta Berti con “Quando ti sei innamorato”, Random con “Torno a te” e Willie Peyote con “Mai dire mai (La Locura)”.

