Musica in lutto, il cantante 28enne trovato senza vita in un’aiuola. Il paese sotto choc: è il secondo morto vip in poche ore

Un altro lutto sconvolge il mondo della musica. È di ieri la notizia della comparsa dell’attrice e cantante Song Yoo-jung, 26 anni, trovata senza vita nel suo appartamento di Seoul, in Corea del Sud, paese che negli ultimi anni conta una preoccupante crescita dei morti per suicidio nel mondo dello showbiz. La notizia è stata confermata dai suoi manager, la Sublime Artist Agency. La causa della morte non è stata ancora resa nota, ma sul web alcune ipotesi riportano il suicidio.

Song Yoo-jung, 26 anni, aveva iniziato la sua carriera come modella di cosmetici prima di passare alla recitazione nel 2013, quando aveva ottenuto un ruolo nel film drammatico romantico Golden Rainbow su MBC. Dopo quell’esperienza aveva recitato in Make a Wish, poi era apparsa in School 2017. Nel 2019 era stata una delle protagoniste del dramma web Dear My Name ed era apparsa in diversi video musicali, tra cui Standing Egg’s Friend to Lover e NIve’s How Do I, entrambi nel 2020. (Continua a leggere dopo la foto)















Sono diverse le scomparse misteriose nel mondo dello showbiz coreano, in alcuni casi da confermare, dopo aver denunciato un ambiente tossico. Un fenomeno ha portato alla morte diversi musicisti ed esponenti dello spettacolo. L’ultimo in ordine di tempo è il rapper Iron, 28 anni, trovato privo di sensi e sanguinante da una guardia della sicurezza su un’aiuola di un complesso di appartamenti nel distretto di Jung, Seoul. Portato in ospedale, il giovane è stato dichiarato morto. (Continua a leggere dopo la foto)















Iron, il cui vero nome era Chung Heon-chul, si è classificato secondo in una competizione rap di reality TV chiamata Show Me The Money nel 2014. “Siamo stati chiamati da una guardia (dell’appartamento) che ci ha detto di aver scoperto Iron. È stato portato in ospedale, ma è morto. Non è chiaro se Iron si sia tolto la vita. Stiamo indagando sulla causa esatta della sua morte”, ha detto la polizia all’agenzia di stampa. (Continua a leggere dopo la foto)









Il mese scorso Iron era stato arrestato per aver aggredito il suo compagno di stanza di 18 anni con una mazza da baseball. Il rapper era stato anche condannato a una pena detentiva di otto mesi con sospensione della pena nel 2018 per aver preso a pugni la sua ragazza. Un’altra precedente condanna riguardava l’uso di marijuana.

Televisione e cinema in lutto, l’attrice trovata senza vita nel suo appartamento. Aveva 26 anni: “Forse si è suicidata”