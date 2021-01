Alessandra Amoroso: età, altezza, peso, fidanzato, gli ex e vita privata

Amici è stato il suo trampolino di lancio. Ma come tutte le storie di un artista del mondo della musica che si rispettino Alessandra Amoroso ci ha provato due volte prima di spiccare il volo. La prima esperienza è stata nel 2007: si trattò di un tentativo a vuoto, non riuscì a entrare nel programma di Maria De Filippi. Allora promise a sé stessa di farsi suora. La ragazza d’altronde ha sempre avuto una fede molto forte, ha cantato nel coro della sua parrocchia e ha anche servito Messa come chierichetta.

Evidentemente la musica era nel suo destino. Perché nel 2009 ci riprova e questa è la volta giusta perché Alessandra Amoroso si aggiudica la vittoria finale, il premio di 200mila euro e una borsa di studio da 50mila euro. Si tratta della sua consacrazione definitiva fino all’ultimo singolo “Pezzo di cuore” cantato insieme all’amica di sempre Emma Marrone. (Continua dopo la foto)















Per quanto riguarda la vita privata, Alessandra Amoroso ha avuto una relazione con Luca (2014): era il suo amico d’infanzia ed è stato il primo grande amore della sua vita. Poi ha conosciuto Stefano Settepani, che è stato il suo fidanzato per anni, nonché suo manager. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Gente, la cantante aveva detto: “Mi ha colpito il suo senso dell’umorismo. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi. Con lui sento di crescere. Faccio le corna, ma è un periodo sereno. Di felicità. In realtà desidero le nozze e un figlio da sempre. Spero arrivi al momento giusto così da potergli dedicare tutto il mio tempo. Poi dalla mia c’è che ho una famiglia radicata”. (Continua dopo le foto)















Tuttavia la relazione tra i due è terminata lo scorso anno. “Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo. L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”, aveva raccontato ai follower. E in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha descritto la serenità da single: “Oggi so che la completezza di una donna non deriva dalla presenza di un uomo accanto. In ogni tipo di relazione la persona più importante posso essere anche io. Credo di meritarmelo. In passato ho avuto poco amore per me stessa, e così la vita sentimentale mi ha dato spesso dei pugni in faccia – ha confidato Alessandra Amoroso -. Ho ripulito le ferite, mi sono rialzata e con fatica ho continuato la mia vita”. (Continua dopo le foto)









Alessandra Amoroso è una salentina verace: è nata il 12 agosto 1986 a Galatina, in provincia di Lecce. E porta con sé tutta la genuinità della sua terra. Alta 165 centimetri, pesa circa 50 chili ed è dotata di una voce potente e intonata che le ha consentito già nel 2007 di vincere il premio canoro Fiori di Pesco, un concorso canoro molto conosciuto e apprezzato in Puglia. Dopo aver studiato (e vissuto) a New York, a Manhattan, oggi vive a Roma – ma è molto difficile scovare scatti della sua abitazione sui social.

