Sono passati anni da quando Anna Tatangelo muoveva i suoi primi passi nel mondo della musica italiana. Era addirittura il 1999 quando la cantante di Sora partecipava, a soli 12 anni, al Minifestival della canzone di Viterbo, arrivando seconda e poi aggiudicandoselo l’anno successivo. Poi tanti altre manifestazioni canore e la frequenza all’Accademia Musicale di Sora ne hanno affinato il talento.

Il primo riconoscimento importante a livello nazionale Anna lo conquista nel 2002 a 15, vincendo nella categoria Giovani del Festival di Sanremo con il brano Doppiamente fragili composto da Marco Del Freo e David Marchetti. Il successo arriva poi con la canzone Ragazza di periferia, con la quale si classifica terza nella categoria Donne a Sanremo. Poi la storia con Gigi D'Alessio resa nota nel 2006 ma iniziata l'anno prima. I due hanno anche un figlio, Andrea, nel 2010. Nel 2020 la Tatangelo annuncia la separazione. Ora è la stessa cantante a fare l'annuncio sui social di una clamorosa novità in arrivo.















L'anno scorso è stato importantissimo per Anna Tatangelo: in un lavoro discografico completamente inedito e diverso dal suo solito stile, la cantante di Sora ha dimostrato ancora una volta la sua grande professionalità e la sua bravura. I singoli "Guapo" e "Fra me e te" sono stati due successi clamorosi. Registrati tra l'altro in compagnia di due rapper, Geolier e Gemitaiz, una sorta di rivoluzione per lei. Ma le sorprese non sono affatto finite. E proprio dal suo profilo Instagram, dove è seguitissima, Anna fa sapere che qualcosa bolle in pentola.















Il messaggio sul social, dove conta oltre un milione e 700mila follower, è chiarissimo: una foto in cui Anna Tatangelo appare in uno studio di registrazione in compagnia del producer Flavio Ranieri, in arte Mixer T e accompagnata da un messaggio: "Qui si ride e si scherza ..ma manca poco.🔥💪🏻 Carichi!? @mixertbeatz". Insomma, non sappiamo se sia in arrivo un singolo o qualcosa di ancora più corposo, ma di certo i fan dovranno aspettare poco tempo e poi saranno accontentati.









Il post ha raccolto in poche ore una valanga di ‘mi piace’ e commenti, tutti entusiastici. Anna Tatangelo, ormai, è una sicurezza in ambito musicale. Non dimentichiamo, però, che la 34enne, che appena dieci giorni fa ha festeggiato il suo compleanno, è un’artista poliedrica visto che si è cimentata anche nell’attività di conduttrice televisiva. Nel 2016 ha infatti affiancato Carlo Conti su Rai 1 nel programma I migliori anni. Poi è stata anche attrice nel film Un Natale al Sud con Massimo Boldi, Paolo Conticini e Debora Villa. Insomma Anna non si fa mancare davvero nulla.

