Musica italiana in lutto, il cantante stroncato da un tumore. Premiato a Sanremo, al fianco dei più grandi

Nel 2020 aveva festeggiato i quarant’anni della sua partecipazione al Festival di Sanremo. Aveva festeggiato a modo suo, perché amava la privacy e i problemi di salute lo avevano tenuto lontano dalla musica per qualche tempo.

Come scrive il quotidiano La provincia di Como, "se n'è andato in punta di piedi, poche ore fa, sconfitto da quel tumore che lo aveva aggredito e che sembrava avere allentato la presa, un nemico invisibile che, animato dalla sua inesauribile verve, aveva saputo trattare con ironia". I suoi funerali verranno celebrati a Capriano di Briosco, un paese di circa 3000 abitanti, frazione del comune di Briosco nella provincia di Monza, venerdì 15 gennaio alle 14,30 nella chiesa parrocchiale.















Nel 1980 Francesco Magni partecipò al festival di Sanremo vincendo con 'Voglio l'erba voglio' il premio come miglior rivelazione del festival. Riconoscimento antesignano del premio della critica che partì dal 1982. Il menestrello della Brianza aveva 71 anni. Nella sua carriera ha collaborato con Nanni Svampa, con Moni Ovadia, con i Matia Bazar e nel frattempo ha continuato a suonare, comporre, e insegnare musica ai bambini delle elementari.















L'ultimo disco pubblicato da Magni è stato "Maramao". Francesco Magni era stato insignito del premio Rosa Camuna da Regione Lombardia. "Noi brianzoli e lombardi spesso, per una certa sobrietà, ci sottovalutiamo rispetto a musiche che arrivano magari da oltreoceano, ma non ci manca nulla – aveva detto il 71enne cantautore -. Nutriamo complessi di inferiorità rispetto ad americani e inglesi, sopravvalutiamo l'esotismo e buttiamo via quello che abbiamo in casa. C'è tutto un patrimonio culturale che andrebbe rivalutato".









“Magni è stato un vero precursore, – ha ricordato il consigliere regionale Alessandro Corbetta – denunciando già dagli anni ’70 i pericoli a cui andavamo incontro con l’urbanizzazione e la rinuncia alla campagna e ai suoi valori. Il suo messaggio controcorrente si afferma ancora oggi con forza, così come la riscoperta delle lingue locali, immenso scrigno di cultura e di umanità. Ora tocca a noi il compito di portare avanti il suo nome, tramandarlo, farlo conoscere alle giovani generazioni perché Francesco Magni è e resta la Brianza e chi la vuole comprendere non può prescindere dalle opere di Magni”.

