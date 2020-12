Giuliano Sangiorgi come non l’aveto mai visto. Il cantautore dei Negramaro è amatissimo dal pubblico e con la sua straordinaria voce ha conquistato milioni di fan. Dopo aver frequentato il liceo classico Giuliano ha deciso di provare a sfondare nel mondo della musica e nel 2000 ha fondato la band. Piano piano i Negramaro hanno scalato le posizioni di classifica e si sono imposti, non solo a livello nazionale.

Il cantante e polistrumentista di Nardò è diventato così una vera star, inconfondibile per la sua voce potente e penetrante. E così è sempre molto seguito, anche sui social. Il suo profilo Instagram conta infatti oltre 300mila follower. I suoi post, foto o video che lo vedono protagonista di esibizioni e performance in giro per l’Italia, ricevono sempre tantissime reazioni e commenti da parte dei suoi fan. L’ultimo post, però, è qualcosa di diverso dal solito e ha ricevuto qualcosa come 10mila mi piace. (Continua a leggere dopo la foto)















Giuliano ha pubblicato una foto sorprendendo tutti. Il cantante dei Negramaro si trova infatti sul set del film “I tre moschettieri” e che si tratti di una finzione è dimostrato da un dettaglio non da poco. Tutti sanno infatti che Sangiorgi è completamente pelato, mentre nella foto lo possiamo vedere con capelli, pochi, grigi sulla sua testa. Un’immagine alla quale non siamo abituati e di certo ben pochi sapevano che Giuliano Sangiorgi facesse anche l’attore. (Continua a leggere dopo la foto)















In attesa di capire se ci saranno anche altre pellicole e quindi l’inizio di una nuova carriera per Sangiorgi ecco il messaggio che ha pubblicato al fianco della foto: “… mi ha fatto tornare indietro nel tempo e anche lì, i miei capelli sanno di poco… sì, è successo davvero! Ho fatto l’attore nel film ‘I tre moschettieri – Tutti per uno uno per tutti’ in onda in onda dal 25 dicembre su Sky Italia e la colpa è solo sua… del favoloso e spericolato regista Giovanni Veronesi”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dovremo aspettare, dunque, il 25 dicembre per vedere Giuliano Sangiorgi in questo film di Giovanni Veronesi che promette di puntare su leggerezza, fantasia e divertimento. D’altra parte il cast è di primissimo ordine con Pierfracensco Favino nei panni di D’Artagnan, Valerio Mastandrea che interpreterà Porthos, Rocco Papapelo, ovvero Athos ed infine Sergio Rubini che sarà Aramis. E Giuliano? Non sappiamo che interpreterà, ma c’è da giurare che le risate saranno assicurate.

