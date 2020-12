“Me*** umana, sciacallo!”. Sanremo, Morgan escluso dalla giuria la prende malissimo e si rivolge direttamente ad Amadeus: “Siete una manica di bambocci”

Basterebbe questa reazione per comprendere in che stato psico fisico si trovi Morgan e che la scelta di Amadeus è sacrosanta. In fondo il rischio di ripetere il “dov’è Bugo” con uno così, è quasi cosa certa. Ma cosa è successo? Ancora prima dell’inizio della prima serata di RaiUno dedicata a “Sanremo Giovani” (durante la quale verranno svelati i big in gara). La Rai ha deciso di lasciare Morgan a casa. Non come cantante in gara. Morgan avrebbe dovuto far parte questa sera della giuria televisiva di Sanremo Giovani, dopo aver selezionato i primi dieci cantanti finalisti ad “AmaSanremo”.

“In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, – afferma la nota Rai – espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. (Continua a leggere dopo la foto)















In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati”. Dichiarazioni pubbliche e private. E cosa si intende per ‘private’? Uno pensa che se sono private non potremo leggerle. E invece sì. (Continua a leggere dopo la foto)























Perché Morgan, che della privacy non si cura, ha pubblicato due messaggi destinati ad Amadeus sul suo profilo Instagram: “Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infa*i. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta”. (Continua a leggere dopo la foto)



Questo il primo messaggio. E il secondo? “Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere”. E i messaggi continuano su questo tono. La risposta di Amadeus? Non la conosciamo. Ma conosciamo la decisione presa dalla Rai. Cosa avevano detto a Morgan, forse che avrebbe partecipato Bugo?

Ti potrebbe anche interessare: “Mi girano le pa**, non mi calmo!”. Alba Parietti si presenta a casa con un toy boy di 20 anni più giovane. Francesco Oppini la prende malissimo: poi si scopre la verità