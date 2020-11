È uno dei cantautori italiani oggi più conosciuti ed apprezzati. Ma anche per lui la vita non è stata sempre una passeggiata. Cesare Cremonini, ex cantante dei Lunapop oggi solista ha rilasciato un’intervista choc al Corriere della Sera in cui racconta di aver superato un periodo difficilissimo della sua vita. Cesare ha parlato della sua infanzia, dell’inizio della sua carriera e poi ha svelato qualcosa che nessuno ancora sapeva.

Un giorno il cantante ha accompagnato un amico da uno psicologo e ha deciso di sottoporsi anch'egli ad un esame. Cremonini stava attraversando un momento molto delicato della sua vita, si stava dedicando esclusivamente al lavoro e stava in studio a registrare dalla mattina alla sera. Aveva smesso di fare sport, perfino di fare l'amore, non si faceva più barba e capelli e mangiava pizza a pranzo e a cena. La diagnosi fatta dallo psicologo è stata gravissima: solo a quel punto Cesare ha capito cosa stava succedendo.















Dopo la visita la diagnosi è stata di schizofrenia, una psicosi che distorce il contatto con la realtà. Cesare Cremonini ha raccontato così il suo profondo malessere: "La sensazione fisica di avere dentro di me una figura a me estranea. Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo un mostro premere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L'immagine si trova anche su Internet. 'È questo?', chiese. Era quello".















Solo allora, raggiunti i 100 chili di peso, Cesare si è reso conto di dover cambiare stile di vita. La sua cura è consistita in meno lavoro e più passeggiate. Oltre all'assunzione di medicinali, ovviamente, "ma leggeri' assicura lui. "Ho camminato per centinaia di chilometri – le parole di Cremonini – Ho scoperto i sentieri di collina. E mi sono ribellato all'eccesso di attenzione per tutto quel che proviamo, all'idea impossibile di poter esprimere ogni cosa, di comunicare questa slavina di emozioni da cui siamo colpiti".









Dopo essere riuscito a superare quel difficile momento Cesare Cremonini ha composto una delle canzoni più amate dai suoi fan, “Nessuno vuole essere Robin”. Oggi il cantautore è felice accanto alla fidanzata Martina, con la quale convive, ma non ha ancora deciso di mettere su famiglia. Recentemente Cremonini si è sottoposto ad un delicato intervento alle corde vocali, cosa molto comune tra i cantanti. Ha raccontato di essere stato molto aiutato da Eros Ramazzotti che considera un fratello maggiore.

