Daniela Miglietta, in arte Mietta, non ha alcuna voglia di indossare l’abito bianco ed incamminarsi verso l’altare. Nonostante abbia superato i 50, è del 1969, e nonostante sia legata ad un uomo con cui si trova benissimo, Mietta non si vuole sposare. Ospite del programma Oggi è un altro giorno la cantante è apparsa in gran forma e ha parlato, a modo suo, senza svelare troppo, della sua attuale situazione sentimentale.

Nella sua vita, d'altra parte, sono più d'una le persone che reputa importanti. C'è il chitarrista Davide Tagliapietra, con cui ha avuto il figlio Francesco Ian. Ma c'è anche l'attore e modello Brando Giorgi, con cui ha avuto una storia negli anni '90. Durante la trasmissione anche la conduttrice Serena Bortone augura, un po' per scherzo un po' per vedere la reazione, di sposarsi. Ma Mietta svicola e preferisce parlare di musica o al massimo dell'amore per il figlio Francesco.















In ogni caso Mietta ha ammesso che in questo momento ha al suo fianco un uomo: "C'è una storia in costruzione da poco tempo con una persona che mi piace molto e vediamo quello che succede. Le storie quando si costruiscono sono belle proprio perché hanno quella potenzialità infinita". Poi, però, nulla di più sul conto del compagno, insomma Mietta è davvero riservatissima. Di sicuro lui non è di Milano, né fa parte del mondo della musica o dello spettacolo.















Mietta rivela davvero pochissimo sulla sua attuale storia, volendo rispettare anche la riservatezza del suo uomo e la sua volontà di non apparire: "Abbiamo molte affinità" sono le poche parole che la cantante concede in studio. Poi parla dell'amore per il figlio Francesco, con cui ha un rapporto speciale, fatto anche di tanta dolcezza. Ma di un ipotetico matrimonio preferisce non parlare, quasi ne avesse timore.









Forse a creare una situazione di disagio nella mente e nel cuore di Mietta ci sono la separazione e il divorzio dei genitori che l’hanno fatta soffrire molto. Da ragazzina non ne ha parlato con nessuno per oltre un anno. Mietta non si è confidata né con gli amici né a scuola. Fino a quando un professore, intuendo qualcosa, chiese spiegazioni alla madre e allora si scoprì della fine della relazione tra i suoi genitori. Comunque Mietta, vestito nero e giacca di pelle, è apparsa in ottima forma e, come si dice in questi casi, mai dire mai.

