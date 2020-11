I Jalisse 23 anni dopo. Che fine hanno fatto e come sono diventati i vincitori di Sanremo 1997

Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte ”I Jalisse” sono stati i vincitori più discussi di tutte le edizioni del Festival di Sanremo. Era il 1997 e la loro ”Fiumi di parole” riuscì a battere Patty Pravo con “E dimmi che non vuoi morire”, canzone scritta per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri degli Stadio che vinse il Premio della critica, e Nek con la canzone “Laura non c’è”, diventata un vero e proprio tormentone.

Insieme da quasi trent'anni, dopo la vittoria a Sanremo del 1997 condotta da Mike Bongiorno, Piero Chiambretti e Valeria Marini, la coppia non ha mai smesso di fare musica e proprio in questi giorni ha annunciato l'uscita di un nuovo album. "Voglio emozionarmi ancora" uscirà prossimo 13 novembre ed è stato anticipato dall'omonimo singolo. Alessandra Drusian e Fabio Ricci hanno composto questi nuovi brani durante il lockdown direttamente nella loro abitazione. "Vogliamo evidenziare le cose semplici della vita, le storie che ti danno il brivido, che ti scaldano e che troppo spesso dimentichiamo per colpa delle nostre paure e del poco tempo che dedichiamo a noi", hanno spiegato all'Ansa.















La loro carriera inizia intorno agli anni '90, quando Alessandra viene lanciata da Pippo Baudo nel programma Gran Premio. Incontra Fabio, che già conosceva, nel 1992, e insieme a lui decide di dare vita ai Jalisse, nome che deriva dall'arabo, e si riferisce a una specie di cantastorie-commensale. Insieme partecipano al loro primo Sanremo nel 1995, dove si piazzano al terzo posto tra le nuove proposte e guadagnano l'accesso per l'anno successivo.















Nel 1996 portano il brano 'Liberami' e nel 1997 vincono con il brano 'Fiumi di parole', che però si rivela un flop. "Per nostra fortuna nel 1997 abbiamo all'Eurofestival: siamo arrivati quarti, e siamo riusciti a farci conoscere in Europa e questo ci garantisce ancora serate all'estero. Di Fiumi di parole abbiamo una versione in spagnolo: ha avuto successo in Sudamerica e ancora oggi ci chiamano in paesi come il Cile e l'Argentina", aveva confidato Fabio in un'intervista rilasciata a Sandro Mayer.









Coppia sul palco e nella vita, i Jalisse hanno due figlie, Angelica e Aurora e vivono a Oderzo, un comune vicino a Treviso. Nel 2018 hanno partecipato allo show Rai ”Ora o mai più”, un programma dedicato alle meteore della musica italiana.

