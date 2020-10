Lutto a Radio Deejay, il ricordo commosso di Linus e Nicola Savino: “Sei stato il primo, il più grande”

Addio a Ronnie Hanson, 79 anni, la voce inglese di Radio Deejay ai tempi della direzione Cecchetto. Lo ha annunciato Franco Lazzari, altra voce radiofonica e suo amico. Radio Deejay nacque a febbraio del 1982 e il primo programma parlato arrivò proprio nell’estate del 1982 quando il “patron” Claudio Cecchetto intervistò Jerry Hagman, attore che interpreta JR nella serie Dallas.

Ma il primo dj vero e proprio a parlare in radio introducendo delle canzoni fu appunto il britannico Ronnie Hanson – arrivato in Italia alcuni anni prima – che conduceva un programma in lingua inglese. "Stamattina ho avuto per tutto il tempo una brutta sensazione, come un pensiero fastidioso che non mi permetteva di concentrarmi", ha scritto Linus nel suo ricordo social.















"Pensavo di essere stanco, di essere distratto da tutti i problemi di questi giorni. Poi appena finito è arrivata la notizia che il vecchio Ronnie era volato via. La maggior parte di voi non può ricordarselo, ma è stata la prima voce di Radio Deejay. Prima di Gerry, prima di Albertino, prima di me ovviamente", ha concluso il conduttore radiofonico.















Anche Nicola Savino ha voluto affidare il suo ricordo: "La prima voce che ho sentito a Radio Deejay è stata la tua. Avevo 15 anni, mi sembravi un marziano, un missile che andava a 1000 all'ora. Poi ho lavorato con te come fonico negli anni più belli della mia vita, quelli della giovinezza. Quante risate, quanti scherzi che mi facevi! Rispettoso, sensibile, artista VERO. Intonavi tutto con il tuo orecchio assoluto, era sempre una "controvoce", un coro, una assonanza. Curioso e interessato alle lingue, ai dialetti, alle parole e alle barzellette, mi hai insegnato perfino il milanese! The crazy inglese, the man, the myth, the legend… the one and only RONNY HANSON!".









Radio Deejay è un’emittente radiofonica privata nazionale italiana fondata da Claudio Cecchetto ed edita da Elemedia S.p.A di proprietà di GEDI Gruppo Editoriale con sede a Milano in via Andrea Massena, 2.

Guidata da Linus dal 1994, è una realtà radiofonica consolidata in Italia. Nella sua trentennale storia ha lanciato nel mondo dello spettacolo, della televisione, della musica e della radiofonia stessa numerosi personaggi tra cui Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Amadeus, Albertino, Nikki, Roberto Ferrari, Digei Angelo, Alessandro Cattelan, Trio Medusa, Fabio Volo, Nicola Savino, Platinette, Federico Russo, Diego Passoni e La Pina.

