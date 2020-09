Il cantante e attore Alien Huang è stato trovato morto ieri nel suo appartamento di Taipei dopo essere stato coinvolto in quello che si ritiene sia stato uno strano incidente. Il cadavere di Huang, noto per aver co-ospitato il programma televisivo di varietà di Taiwan 100% Entertainment con il cantante Show Lo, è stato scoperto ieri mattina da suo padre fuori dal suo bagno.

Si tratta della terza celebrità asiatica a morire all'età di 36 anni in tre giorni consecutivi, in circostanze misteriose che fanno pensare al suicidio. I media locali hanno pubblicato numerosi dettagli che devono ancora essere confermati. Secondo Apple Daily Taiwan, Huang è stato trovato mezzo nudo in casa e sul pavimento c'erano macchie di sangue. Secondo altre ricostruzioni il corpo del 36enne è stato trovato disteso nel corridoio fuori dal bagno.















Secondo quanto riportato da United Daily News, la vasca da bagno era piena d'acqua. E in casa non sarebbero state trovati droghe, alcol o segni di effrazione. Le telecamere di sicurezza hanno mostrato Huang che torna a casa da solo alle 19:15 di martedì e non ha mai lasciato il suo appartamento. Il padre della star è arrivato verso le 11 di ieri e ha scoperto il vadavere. Secondo quanto riferito, la polizia non ha trovato droghe o alcol sulla scena e non c'erano segni di lotta.















La notizia della morte di Huang ha scioccato l'industria dell'intrattenimento di Taiwan. Tra coloro che hanno reso omaggio al 36enne la cantante e attrice taiwanese Rainie Yang, sua ex ragazza. Aveva recitato in diversi film, tra cui "Din Tao: Leader of the Parade" e il recente "Agire per amore", in moltissime serie tv e come conduttore di show televisivi come "100% Entertainment", che conduceva con un altro cantante, Show Lo, e "Mr. Player" con Jacky Wu.









Visualizza questo post su Instagram 滑雪課 Un post condiviso da 黃鴻升 (@aes_alien) in data: 18 Giu 2020 alle ore 10:43 PDT

Huang è la terza celebrità asiatica morta in circostanze misteriose all’età di 36 anni in tre giorni consecutivi. Il 14 settembre è morta infatti l’attrice giapponese Ashina Sei ed è di ieri la notizia della morte dell’attrice coreana Oh In-hye.

