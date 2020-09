La cantante dei Sabahan, Sandra Dianne, è morta all’una di notte dell’11 settembre. Aveva 25 anni e tra soli cinque giorni avrebbe compiuto 26 anni. Un rappresentante dell’etichetta discografica di Sandra Sony Music, Veea Norman, ha confermato la notizia a mStar, il portale in lingua malese di The Star.

Sandra, che stava gareggiando nella serie di reality cantando Big Stage, è stata coinvolta in un incidente d'auto mentre si recava alle prove per lo spettacolo a Putrajaya il 5 settembre e le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.









Sandra Dianne

La giovane cantante aveva subito gravi ferite alla testa ed era stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Putrajaya. È rimasta incosciente per sei giorni, ma i medici non hanno potuto salvarle la vita, la giovane è morta la notte dell'11 settembre. Il suo corpo sarà trasportato in aereo a Sabah e sepolto nella sua città natale.















Sandra ha raggiunto la fama con il suo successo rivoluzionario, Hey Kau! , nel 2015. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2014 con il concorso di canto di realtà, Mentor Legend.









Ieri è morto a 68 anni Ronald Bell, musicista e cantante statunitense noto soprattutto per essere stato insieme a suo fratello Robert tra i fondatori del gruppo funk e R&B dei Kool & the Gang. Bell, che era musulmano e che aveva cambiato il suo nome in Khalis Bayyan, è morto il 9 settembre alle Isole Vergini statunitensi: la causa della morte non è stata comunicata.

