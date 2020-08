Catherine Evelyn Smith, cantante statunitense che ha scontato la pena per il suo ruolo nella morte per overdose del comico John Belushi, è morta all’età di 73 anni. Il quotidiano canadese Globe and Mail ha riferito che la cantante, che viveva a Maple Ridge, British Columbia, è morta il 18 agosto.

Cantante ed ex fidanzata del musicista Gordon Lightfoot, Cathy Smith è diventata ‘famosa’ per la parte avuta nella morte di John Belushi nel 1982, allo Chateau Marmont di West Hollywood. L’attore, cantante e comico morì il 5 marzo 1982, per un’overdose accidentale di eroina e cocaina, nota come “speedball”, iniettata proprio dalla Smith. Nello stesso anno, la cantante disse al National Enquirer che aveva iniettato la droga prima di lasciare il bungalow dell’attore. “Ho ucciso John Belushi”, aveva detto in un’intervista. E ancora: “Non volevo, ma sono responsabile”. (Continua a leggere dopo la foto)















Arrestata per omicidio di secondo grado, ha patteggiato per accuse minori tra cui omicidio colposo e ha scontato una pena detentiva di 15 mesi a Chino, in California. Negli anni sessanta del XX secolo incominciò a frequentare Levon Helm, in seguito membro di The Band. Nella prima metà degli anni settanta fu corista per il cantautore canadese Gordon Lightfoot. Nel 1976 la Smith divenne una corista del cantautore country Hoyt Axton, con cui scrive Flash of fire. Nel marzo del 1982 la Smith in un articolo di prima pagina del tabloid National Enquirer dichiarò di essere stata la persona che, in preda ai fumi dell’alcool, iniettò accidentalmente la dose letale che provocò l’overdose all’attore John Belushi. (Continua a leggere dopo la foto)















Per sfuggire alla giustizia statunitense scappò all’estero. Nel 1984 Smith fu coautrice di un libro intitolato Chasing the Dragon, che parla della sua vita: il titolo allude alla sua dipendenza da eroina, e in esso cerca anche di giustificarsi del suo gesto con Belushi. Nel 1986 ritornò negli Stati Uniti d’America e patteggiò una condanna di 15 mesi, scontati tra dicembre 1986 e marzo 1988, in un istituto penitenziario della California. Successivamente fu espatriata in Canada, dove si mise a disposizione delle istituzioni per educare i giovani ai rischi della tossicodipendenza. (Continua a leggere dopo la foto)









“Cathy era una grande signora”, ha detto a The Globe and Mail questa settimana. “Gli uomini erano attratti da lei e lei mi rendeva geloso. Ma non ho niente di negativo da dire su di lei. John Belushi ha avuto una carriera breve ma intensa. È stato membro del cast originale di “Saturday Night Live” e protagonista di film tra cui “National Lampoon’s Animal House” e “The Blues Brothers”. Era il fratello dell’attore e conduttore televisivo Jim Belushi.

