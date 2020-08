Addio a Trini Lopez, il musicista e attore diventato famoso grazie al ruolo di Pedro Jiminez in ‘Quella sporca dozzina’, il film del 1967 diretto da Robert Aldrich. La notizia della sua morte è stata diffusa su Instagram dal ‘Palm Spring Life’, il magazine di Palm Springs dove l’attore viveva finn dagli anni ’60. Lopez, al secolo Trinidad Lopez III, si è spento ieri all’età di 83 anni per complicazioni dovute al Covid-19.

Era nato a Dallas il 15 maggio del 1937 e come musicista fu una star del latin rock. Il cantante americano di origini messicane nel 1963 portò al successo internazionale “Datemi un martello”, il brano di Pete Seeger e Lee Hays “If I had a hammer”, poi ripreso anche da Rita Pavone. (Continua a leggere dopo la foto)















Tra i suoi brani più celebri anche ‘America’ dal musical West Side Story. Recentemente Lopez è stato protagonista di un documentario sulla sua vita diretto da P. David Ebersole e Todd Hughes. Lopez ebbe anche una breve carriera di attore, nota soprattutto per il ruolo di Pedro Jiminez in “Quella sporca dozzina”, il film diretto da Robert Aldrich nel 1967. Lopez è morto martedì in un ospedale di Rancho Mirage in California per le conseguenze del coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)















I suoi più grandi successi, If I Had a Hammer e Lemon Tree erano già stati interpretati dal trio folk Peter, Paul e Mary qualche anno prima, ma è nella versione di Lopez che i brani raggiunsero la vetta della classifica americana di Billboard, al terzo e al decimo posto, con un conseguente impatto anche all’estero tanto che If I Had a Hammer raggiunse il primo posto in 36 paesi e vendette più di un milione di copie. (Continua a leggere dopo la foto)









Fra le cover da lui incise sono da ricordare quella di Cielito lindo – impiegata nella colonna sonora del film del 1989 Nato il quattro luglio – e quella del celebre brano dei Doors Light My Fire. Cantò anche Nel blu dipinto di blu e si esibì nel programma televisivo britannico Top of the Pops. Il suo nome figura fra coloro che hanno venduto il maggiore numero di dischi singoli al mondo.

Sport in lutto per la morte di Samuele. Aveva solo 14 anni: “Un silenzio intriso di incredulità, dolore e lacrime”