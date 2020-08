Elodie, la notizia è una vera bomba: la conferma è arrivata poco fa

Dopo il disco d’oro per l’album ‘This is Elodie’, oggi Elodie ottiene la certificazione che attesta il disco di platino per ‘Andromeda’, canzone presentata al 70° Festival di Sanremo, già disco d’oro, con 17 milioni e mezzo di stream e 18 milioni di views. Una vera notizia bomba per la cantante uscita da Amici che in poco tempo è riuscita a conquistare una grande fetta di mercato.

Tra i protagonisti del panorama musicale nazionale in questa estate 2020, Elodie, grazie al singolo ‘Guaranà’ e la collaborazione in ‘Ciclone’ di Takagi & Ketra, entrambi disco d’oro, si conferma tra gli artisti più apprezzati da pubblico e critica. L’estate live di Elodie è già iniziata con ‘This is Summer’, cinque date live sui palchi all’aperto di alcuni dei più importanti festival della stagione. (Continua a leggere dopo la foto)















Ha già cantato in Valle D’Aosta, lo scorso 18 luglio, in occasione del Musicastelle Outdoor 2020, e mercoledì 5 agosto, all’Indiegeno Fest di Patti (ME). Domenica 30 agosto terrà una special performance insieme a Dardust e Mahmood durante il ‘Memorial Alessandro Troiani’ ad Ascoli Piceno, giungerà poi a Catania, giovedì 3 settembre e a Sammichele di Bari, domenica 13 settembre, per il Sammichele Music Festival.(Continua a leggere dopo la foto)















Elodie porterà sul palco ‘Guaranà’, ‘Andromeda’, altri brani di successo contenuti nell’album ‘This is Elodie’ e non solo. Nel corso delle ultime settimane a tenere banco è anche presunta crisi tra la cantante e Marracash. La stessa Elodie durante un’intervista a Il Messaggero ha dichiarato: “A casa di Fabio (Marracash) abbiamo sperimentato per la prima volta la convivenza. Però non viviamo insieme: sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ed è lo stesso anche per lui. Lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valige. Cerco solidità, ma non per forza una famiglia”, aveva dichiarato la cantante. Poco dopo Elodie ha preso parte a un evento molto importante per la sua famiglia da sola senza il compagno. Per questo motivo le voci sulla crisi continuano a rincorrersi.

“Non ne parlo!”. Pierluigi Diaco, la sua decisione non ha appello. Succede tutto in diretta con l’ospite vip