“Addio, amico!”. Lutto nella musica: se ne va un rivoluzionario, se ne va un grande

È morto a 73 anni il chitarrista Peter Green, che nel 1967 fu tra i fondatori della rock band dei Fleetwood Mac e compose alcuni dei loro primi successi prima di lasciare la band nel 1970. La notizia della morte di Green è stata data dalla sua famiglia, con un comunicato dei loro avvocati. Green, originario di Londra, era considerato uno dei più importanti chitarristi della sua generazione e di sempre.

Nel 1966, Green aveva preso il posto di Eric Clapton nei John Mayall & the Bluesbreakers – quando Clapton aveva lasciato la band per formare i Cream – e tre anni dopo fondò con il batterista Mick Fleetwood la band inizialmente nota come Peter Green's Fleetwood Mac. A loro si aggiunse poi anche il bassista John McVie e negli anni successivi i Fleetwood Mac ottennero i loro primi successi con canzoni come Albatross, Man of the World e Oh Well. Nel 1970, citando problemi di salute mentale, Green lasciò la band e continuò a suonare prevalentemente come solista, con successi minori.



















A metà degli anni Settanta gli fu diagnosticata una forma di schizofrenia e fu ricoverato in un ospedale psichiatrico e sottoposto ad elettroshock. Nel 1971 fu costretto ad abbandonare i Fleetwood Mac con i quali successivamente continuò a collaborare solo in maniera occasionale. Sempre perseguitato dalla schizofrenia e dopo aver minacciato di saltare dalla finestra dell'ufficio del suo manager nel 1977 fu costretto ad un ricovero in un ospedale psichiatrico.















Anche dopo anni in una intervista del 2017 Mick Fleetwood disse che a Green spettava il merito principale per il successo della band. La sua carriera riprese negli anni Ottanta, e Green registrò diversi dischi da solista prima di ritirarsi di fatto dal mondo della musica.











Cambiando più volte formazione, negli anni successivi, i Fleetwood Mac ottennero i loro più importanti successi commerciali. La notizia della sua morte segue di qualche giorno l’annuncio dei Fleetwood Mac di pubblicare un cofanetto di vecchi successi per documentare i primi anni della band tra il 1969 e il 1974.

