Emma Marrone è sempre più attiva su Instagram e poche ore fa la cantante salentina amatissima dai tempi di Amici di Maria De Filippi ha fatto un annuncio ‘bomba’. Riguarda il suo lavoro che, come sappiamo, nei prossimi mesi ha già una svolta assicurata: Emma è infatti, è uno dei giudici ufficiali della prossima edizione di X Factor.

Un ruolo del tutto inedito per la Marrone che, è poco ma sicuro, saprà emozionare tutto il suo vastissimo pubblico social anche in queste vesti. I giudici dell'edizione 2020 di X Factor sono stati annunciati da poco e di fatto i rumor circolati nelle ultime settimane non si sono allontanati troppo dalla realtà. Il mitico quartetto è composto dalla mitica Emma, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton.



















È stato Alessandro Cattelan nel suo EPCC a dare l'annuncio, così come la pagina Instagram del programma con quattro post separati ha annunciato chi saranno coloro che seguiranno tantissimi nuovi talenti nella prossima edizione dell'amatissimo programma che va in onda su Sky. Come per la Marrone, anche per Hell Raton è la prima volta a X Factor. Ma in attesa dal via al talent, come anticipato Emma ha in serbo un'altra sorpresa per i suoi fan.















In attesa del debutto nel talent la cantante salentina, che è una delle voci più amate del panorama musicale italiano, ha annunciato le tanto attese date del prossimo tour, che si terrà nel 2021. A causa dell'emergenza sanitaria, tutti gli show musicali previsti per quest'anno sono stati sospesi e rinviati al prossimo. Ed è proprio quello che è accaduto a Emma, che il 25 maggio di quest'anno avrebbe dovuto festeggiare i 10 anni di carriera con un mega evento all'Arena di Verona.











Ora il mese di Emma sarà maggio 2021. E infatti partirà proprio il 1 maggio da Jesolo il Fortuna Tour e andrà avanti per tutto il mese. Lei, nemmeno a dirlo, che non vede l’ora di tornare sul palco ed è più carica che mai. “Si riaccendono i motori e le speranze!”, ha scritto Emma Marrone nella didascalia del suo ultimo post di Instagram. Post che ha dato la notizia che tutti i fan attendevano: il suo tour Fortuna Live è pronto a ripartire!

