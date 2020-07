“Ero arrivato al suo locale con la mia storica moto da cross, che avevo anche usato per il video di Domenica Lunatica. Una sera andai dentro al locale direttamente con la moto, Degani salì e giocammo un po’ a fare lo slalom tra i tavoli. Nessuno muore mai completamente…”. Inizia così il post che Vasco Rossi ha voluto dedicare sulla sua pagina Facebook ufficiale a Filiberto Degani.

Amico, confidente e il primo ad ingaggiare nella sua discoteca Vasco Rossi. Di fatto il suo primo manager. Quello che, scrive ancora Vasco Rossi: “mi trasformò da povero a ricco con un paga da un milione al mese”.

Filiberto Degani, che avrebbe compiuto 80 anni il 28 luglio, era nato a Formigine, in provincia di Modena, e proprio nella città emiliana era conosciuto per essere stato alla guida della discoteca 'Snoopy' dal 1970 al 2001. A dare la notizia della morte è stata la Gazzetta di Modena.



















Da settimane Filiberto Degani era ricoverato in una struttura di Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia, dove era ricoverato perché contagiato dal Covid-19. Per anni lo Snoopy è stato un punto di riferimento per numerosi artisti; oltre ad ingaggiare per primo Vasco Rossi, Degani ha intuito il potenziale di diversi altri artisti, come, ad esempio, Vinicio Capossela.















Sul coronavirus Vasco Rossi si era espresso apertamente. Il rocker emiliano, attraverso i social, aveva lanciato un appello a fan, e non solo, ad un comportamento responsabile e a seguire la direttive per contribuire a fare qualcosa contro il contagio del coronavirus. 'Ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive per non aggravare la situazione".

















Poi Vasco Rossi aveva concluso: "Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile. Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione'.

