“Ciao ciao, saloni di bellezza!”. Federico Fashion Style cambia vita: ecco cosa si mette a fare adesso

“Federico Despacito muy bonito te quiero mas!”, fa così la canzone del nuovo talento musicale italiano. Il che la dice lunga sulla qualità della nostra ‘eccellenza’. Di chi parliamo? Di un parrucchiere, personaggio televisivo, scrittore ed ora anche cantante! Sì, proprio lui, Federico Fashion Style, che dopo l’incredibile successo raccolto con “Il salone delle meraviglie” si lancia nella musica! Il singolo si chiama ‘Troppo Top’ e il video ufficiale è stato rilasciato oggi su Youtube! Il brano ha tutte le carte in regola per diventare il tormentone dell’estate 2020. Siete pronti a vivere un’esperienza mistica?

Allora non vi resta che ascoltarlo. Federico Lauri è diventato famoso dopo la messa in onda, su Real Time, degli episodi de "Il salone delle meraviglie". Il programma racconta le avventure dello stravagante parrucchiere alle prese con simpatiche clienti e conosciuti vip. Ad annunciare il brano è lo stesso Lauri tramite le sue Instagram stories: "Sta per uscire, su tutte le migliori piattaforme musicali, il mio singolo: Troppo Top!" ha detto ieri sera!.

























"Guardatelo perchè fa troppo ridere!" dice il parrucchiere. E in effetti il videoclip è davvero divertente! Le protagoniste, insieme a lui, sono le stesse che vediamo ogni giorno nel suo salone di Anzio: Patrizia Paccarié, Alessia Manfrin e le altre. Roberta Serafini, addirittura, canta insieme a Lauri.















"Preparatevi a ballare per tutta l'estate!" come dice Fede! Il sound è latineggiante ma il testo è scritto dalle frasi più celebri pronunciate dal parrucchiere! Il video è ambientato tra il famoso salone di Anzio e una piscina piena di colori, drink e gonfiabili dove Federico e Roberta cantano e ballano insieme a uomini e donne avvenenti.











La canzone è allegra e ci proietta già verso l’estate e basta ascoltarla solo una volta per non riuscire più a togliersi dalla testa “Federico Despacito muy bonito te quiero mas!”. Che meraviglia l’Italia eh?! Patria di poeti, eroi, navigatori, valorosi eroi, scienziati. E poi di Federico Fashion Style. Una meraviglia proprio.

