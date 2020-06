Non si placa la polemica assurda, razzista e inutile contro il bravissimo artista Sergio Sylvestre. Frasi vergognose che si focalizzano sul colore della pelle di un ragazzo che ha trovato la sua via in Italia. Tutto in un momento davvero particolare in cui il mondo si sta finalmente interfacciando col problema del razzismo con visione chiara e durissima. Fortunatamente sono tanti gli artisti che in questo momento si stanno stringendo attorno a Sergio.

Come abbiamo detto, in queste ore, il cantante è stato pesantemente insultato. È stato chiamato a cantare l'Inno di Mameli in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus. La vista dello stadio vuoto ha toccato la sua sensibilità e si è bloccato per qualche secondo mentre cantava. È bastato questo piccolo momento di fragilità per attirargli inaccettabili commenti velenosi. Emma si è schierata dalla sua parte. Emma Marrone è intervenuta su Twitter per esprimere la sua solidarietà a Sergio Sylvestre.

























Emma ha dichiarato: "È meglio stare zitti e sembrare stupidi che twittare insulti e togliere ogni dubbio. Un bacio enorme a Sergio Sylvestre! Sei una roccia". In queste ore, sono tanti gli artisti che si sono schierati dalla sua parte, anche perché il trattamento che alcuni utenti gli stanno riservando è fuori da ogni logica. Tra le persone che hanno difeso a spada tratta Sergio Sylvestre c'è anche la sua amica Elodie.























La cantante si è detta schifata, mortificata e dispiaciuta. In una serie di Instagram Stories si è scagliata contro gli hater, invitandoli a vergognarsi per i loro commenti razzisti e per il piacere che provano nel fare del male. È convinta che non meritino di sentire cantare un artista come Sergio Sylvestre: "Siete delle bestie, che rabbia. Sono schifata".



E ancora: “Leggere commenti razzisti. Trovare l’occasione, perché questo è un trovare l’occasione. Sergio ha cantato l’Inno nazionale, era semplicemente emozionato. E voi lo avete offeso. Forse non ve lo meritavate neanche l’Inno nazionale cantato da Sergio. Sono schifata, mortificata, dispiaciuta. Fate del male gratuitamente, siete delle brutte persone, delle mer*e”.

