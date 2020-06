Lutto nel mondo della musica: è morto a 28 anni la star del K-Pop Yohan, membro dei TST (che prima si chiamavano Top Secret). “Salve, siamo l’etichetta dei TST, siamo distrutti nel comunicarvi la più triste delle notizie – si legge nella nota stampa della sua agenzia di management, la KJ Music Entertainment – Lo scorso 16 giugno, il membro dei TST Yohan ha lasciato questo mondo.

La famiglia di Yohan è in lutto e ha pregato tutti gli articoli sulla morte di Yohan – compresi quelli che speculano sulle possibili cause della morte – di astenersi dal farlo, per rispetto nei loro confronti. Esprimiamo le più profonde condoglianze per la scomparsa di Yohan”. Yohan, il cui vero nome era Kim Jeong-hwan, è morto giovanissimo ma non sono ancora state rese note le cause del decesso. Il cantante era molto famoso e molto amato: la sua fama è iniziata quando è diventato un membro del gruppo NOM. Continua a leggere dopo la foto

























Successivamente era diventato un membro dei TST, che inizialmente si chiamavano Top Secret. Il cantante cambiò band quando quella di cui faceva parte si sciolse. Gli ultimi mesi erano stati molto impegnativi per la band: a gennaio era uscito l’ultimo singolo e i TST erano impegnati a promuoverlo. La morte di Yohan arriva come un fulmine a ciel sereno. Anche per i fan che non possono credere che non vedranno mai più il loro beniamino. Continua a leggere dopo la foto















Tanti i messaggi di dolore dei fan della band, tantissimi i commenti sotto a un post nel quale la band faceva gli auguri a Yohan per il suo compleanno. Il K-Pop è un genere molto in voga negli ultimi anni: a portarlo alla ribalta sono state band come i BTS e le Blackpink che hanno fatto innamorare della loro musica anche gli Stati Uniti. Ma questo genere musicale è famoso anche per i suoi lati oscuri. Continua a leggere dopo la foto









Tanta la pressione di cantanti e musicisti che a volte questi giovanissimi non riescono a reggere. Per questo spesso il K-Pop è associato a storie tragiche di suicidio. Alcune star come Sulli, Seo Minwoo, Goo Hara – tutte esponenti del K-Pop – si sono tolte la vita per via dello stress. Ma, come ribadiamo, le cause del decesso di Yohan non sono state rese note.

Lutto Amedeo Grieco, il comico del duo ‘Pio e Amedeo’ rompe il silenzio e commuove tutti: foto