Sono mesi che Fedez continuano a ripeterlo: non tornerà a X Factor. Dopo anni come giudice del programma per scovare nuovi talenti musicali, il rapper e marito di Chiara Ferragni, ha deciso di darci un taglio. Già lo scorso anno, quando aveva salutato il pubblico, aveva fatto sapere che non sarebbe tornato. E continuano a ribadirlo anche ora.

Non solo. Ora che tornato a ripetere il concetto: “Il mio ritorno? Ad oggi è impensabile: Anche se ci fosse il desiderio, non è conciliabile con la realtà”, sono state le sue parole. Che dunque non lasciano spazio ai dubbi. Il pubblico ci aveva sperato: in fondo Fedez è un punto fermo a X Factor e i telespettatori vorrebbero di nuovo rivederlo dietro il bancone e alle prese con i suoi giovani cantanti. Ma niente.

I giudici di X Factor quest'anno saranno Manuel Agnelli e Mika, Emma Marrone ed Hell Raton che debutteranno per la prima volta in questa nuova veste.

























È circa una settimana che, nell'ambito della trasmissione del conduttore di X Factor Alessandro Cattelana – EPCC – è stato fatto l'annuncio. E Fedez ha commentato così la scelta della produzione: "Conosco tre giudici su quattro: sono degli amici, sono contento che siano lì". Ma non è finita perché, parlando dei giudici della prossima edizione, Fedez ha colto l'occasione per mandare una frecciatina ai giudici della scorsa edizione.















In particolare Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Samuel. Ma cosa ha detto Fedez dei giudici dell'ultima edizione dello show? "Spero che riescano a far risalire il programma che non meritava il tracollo che ha avuto l'anno scorso – ha detto Fedez attaccando in modo sottile i suoi colleghi – Era giusto che tornassero delle personalità come loro". Insomma, non ha detto nulla di preciso ma il suo è sembrato un vero e proprio attacco.











Non è finita: Fedez ha criticato in modo piuttosto duro i cantanti che, nella scorsa edizione, hanno rivestito il ruolo di giudice. Cosa ha detto? Che sono "privi di personalità" sottolineando come i cantanti scelti per la prossima edizione, invece, la abbiano. Qualcuno dei cantanti chiamati in causa replicherà all'attacco di Fedez? Non resta che aspettare per scoprirlo.

