Musica in lutto: il cantante è morto a soli 34 anni. “È stato una luce per tantissime persone”

Mondo della musica in lutto: addio all’ex bambino prodigio, cantante e membro fondatore della boy band Dream Street Chris Trousdale. Aveva solo 34 anni. Il tragico annuncio è stato dato dalla sua manager che sui social del cantante ha confermato la notizia senza però rivelare i motivi della morte.

"È a malincuore che confermiamo la morte di Chris Trousdale, il 2 giugno 2020, di una malattia non resa nota – si legge nella nota della manager Amanda Stephan – È stato una luce per tantissime persone e mancherà fortemente alla sua famiglia, agli amici e ai fan di tutto il mondo. Sebbene sia come se Chris appartenga un po' a tutti noi, la famiglia chiede che si rispetti la loro privacy in questi giorni di lutto.. Se desideraste fare una donazione in suo onore fatelo all'Aspca (associazione americana in difesa degli animali, ndr)".

























Immediati i messaggi di cordoglio dei colleghi come Jesse McCartney con cui, insieme a Greg Raposo, Matt Ballinger e Frankie Galasso, Chris Trousdale era diventato popolare. La loro band, infatti, nata nel 1999 e sciolta nel 2002 dopo canzoni come "It Happens Every Time" e "I Say Yeah", girò in tour anche con artisti come Britney Spears e Aaron Carter, come ricorda anche la CNN.















"Mi fa male sapere che Chris Trousdale, mio vecchio amico che risale ai primi passi nell'industria musicale è morto a causa di complicazioni di Covid-19 – ha scritto l'ex compagno di band McCartney anche se la notizia del coronavirus non trova conferma ufficiale della famiglia – Chris era il più popolare tra noi, in grado di attirare ogni sguardo verso quello che stava facendo sul palco".











La carriera di Chris era iniziata a Broadway come attore in produzioni come “I miserabili” e “The sound of music”. Poi, da bambino prodigio era diventato membro dei Dream Street e raggiunto il successo. Nel 2012 si presentò a The Voice, quando tra i giudici c’erano anche Christina Aguilera e Adam Levine. “È molto difficile passare dal successo enorme e il fare quello che ami ogni giorno al non fare assolutamente nulla”, disse il cantante in quella occasione. Alla fine non passò le audizioni, ma ha continuato a pubblicare musica. “Summer” risale alla scorsa estate.

