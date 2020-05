Ricordate Pierdavide Carone? Partecipò al talent di Maria De Filippi Amici in qualità di cantautore. Ad Amici Pierdavide arrivò terzo, poi ci fu un evento che cambiò la sua vita: la partecipazione a Sanremo con Lucio Dalla. Ora Pierdavide Carone è tornato con “Forza e coraggio”, un brano che arriva a un anno e mezzo dal successo di “Caramelle”. Un brano che ha voluto far uscire alla fine del lockdown (è uscito per la precisione il 22 maggio) e che per lui ha un significato molto importante come lo stesso cantautore ha spiegato a La Stampa.

"Parla di un mio dolore" ha Carone. Come si legge nella nota stampa, la canzone è "un inno alla resilienza che nasce dall'urgenza del cantautore di parlare di un momento di grande difficoltà che ha segnato la sua vita più recente, costringendolo ad un periodo di silenzio artistico". Pierdavide Carone ha dovuto affrontare, così giovane, una cosa più grande di lui.

























Pierdavide, infatti, ha avuto un tumore. L'ha curato e ora sembra esserne uscito ma sono cose che ti segnano per sempre e ti lasciano cicatrici profonde: "Ho sempre diffidato di chi parla delle malattie per aumentare l'hype; e poiché è andato tutto bene ho deciso di parlarne per dare una mano a Humanitas" ha spiegato a La Stampa. E all'Aska ha detto: "Di colpo mi sono ritrovato inondato di amore e di preoccupazione, e questo mi ha fatto capire quanto poco ci voglia per ritrovarsi".















E ancora: "E questo l'ho vissuto anche dall'altra parte, perché prima sono stato malato e poi figlio di una persona malata". Una storia di dolore che però ha un lieto fine, una storia che Pierdavide ha deciso di raccontare per dare forza e coraggio anche agli altri. I proventi del brano, che è già disponibile sulle piattaforme streaming e digital download, saranno devoluti ad Humanitas e Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno del Covid-19.









Una decisione che fa onore al giovane Pierdavide che ha fatto questa scelta per gratitudine. “Nasce dalla gratitudine, personale e non solo, nei confronti di una struttura che mi ha dato tanto, in un periodo molto particolare della mia vita” ha spiegato Pierdavide che ora sta bene e si dedica anima e corpo alla cosa che più ama nella vita: la musica.

