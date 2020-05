A poche settimane dall’uscita, il nuovo singolo di Ermal Meta “Finirà bene” è già diventato un inno di speranza e forza per i suoi fan. Come si vede in un video pubblicato dai suoi Lupi e poi ripostato dal cantante, il 4 maggio a Cuneo la canzone è stata ascoltata e cantata insieme sui balconi e dalle finestre e il video ha fatto il giro del web.

"Una canzone nata a novembre del 2019 e finita a gennaio di quest'anno – aveva raccontato Ermal a proposito di "Finirà bene" – Ve l'avevo fatta ascoltare piano e voce in una diretta, ma è questa la sua vera forma. Avevo voglia di darvela così com'è, nel suo vestito originale. Spero che possa piacervi e che possa aumentare ancora di più la speranza, che tutti abbiamo già, che tutto questo finisca, bene".

























Una splendida sorpresa per tutti i fan di Ermal Meta che durante la quarantena ha tenuto compagnia ai suoi fan con dirette social, video e concerti improvvisati. Il cantante è stato anche tra ii protagonisti del Concerto del Primo Maggio e ha partecipato ad un duetto con il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi sulle note del brano "The Scientist" Coldplay.















Sempre riservato e attento alla sua privacy, il vincitore del festival di Sanremo del 2018 (in coppia con il collega Fabrizio Moro) Ermal ha voluto condividere con i fan anche un aspetto intimo della sua vita. Qualche giorno fa pubblicato un video insieme alla fidanzata Chiara. I due si sono improvvisati pizzaioli ed Ermal ha condiviso uno scatto insieme alla sua dolce metà.









Non solo, in queste ore il cantante ha pubblicato una foto in cui compaiono la mamma, la nonna e la sorella. “Auguri donne meravigliose. Vi amo con tutte le mie cellule”, ha scritto il cantante a corredo dello scatto fatto durante una videochiamata. Tantissimi i like e i commenti dei fan, che hanno notato l’incredibile somiglianza tra il cantante e la mamma.

