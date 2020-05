Una vita che sembrava felice e che invece era un vero incubo. È quanto ha raccontato a Il Giornale la signora Isabella, vittima di Ghigo Renzulli, il famoso musicista che ha fondato i Litfiba. Isabella e Ghigo sono stati insieme 18 anni ma la loro è stata una storia terribile, almeno stando ai racconti di Isabella che, come ha fatto sapere, sarebbe stata picchiata dal musicista. Lei 24 anni, lui 50: inizia così la storia tra i due che si incontrano e si scambiano i numeri di telefono a una festa di paese.

Inizia qualcosa, si sentono, lui era sposato ma diceva di essere in crisi con la moglie. Allora lei andava a trovarlo a Firenze ma lui non la portava mai a casa sua. Strano, pensava Isabella. “Il motivo era che aveva sua moglie a casa” ha spiegato la donna a Il Giornale. Ma nel 2002 qualcosa cambia: Ghigo propone a Isabella di andare a vivere insieme a Baruffi, in Toscana. Lei ci sta e va a vivere insieme a l’uomo e a suo figlio di 12 anni. Ma è sempre sola. Continua a leggere dopo la foto

























“C’erano comunque dei problemi, degli scontri perché eravamo entrambi dei bambini”. Isabella è sempre sola e soffre, per un attimo pensa di andarsene ma poi resta incinta, la gravidanza è complicata, lei non può muoversi dal letto e, per non stare sempre sola, va a casa dei genitori. La situazione tra lei e il musicista dei Litfiba precipita: “Cesare è nato alle 18.45, lui si è presentato alle 23”. E, stando a quel che dice la donna, Ghigo non avrebbe mai amato davvero quel figlio e le cose sarebbero addirittura peggiorate dopo la nascita della seconda figlia Lucrezia. Continua a leggere dopo la foto















Secondo quanto raccontato dalla donna, lui avrebbe iniziato a sentirsi con le sue ex. Lei lo ha scoperto, gliene ha parlato. E lui ha iniziato a picchiarla. “Da quando gli ho parlato ha cominciato ad avere delle reazioni violente: prendeva a calci qualsiasi cosa. Ha rotto i mobili della cucina con un calcio, io mi sono terrorizzata e ho cercato di ripararmi con le mani”.

La situazione precipita nell’estate del 2018: “Aveva cominciato a bere tanto, ma proprio bottiglioni di vino e non gli si poteva dire nulla che andava su tutte le furie, gli scattava subito la rabbia”. Dopo qualche tempo per caso la donna trova dei profilattici nella camera del marito. Lui si infuria. E iniziano le violenze. “Lui mi ha seguito e in bagno mi ha preso a schiaffi. Non so quanti me ne ha dati se 15, 20, poi mi ha preso per le spalle e mi ha sbattuto al muro” ha raccontato. Continua a leggere dopo la foto











“Tutto questo davanti a Cesare che era terrorizzato. Sono scappata nella camera dove dormiva mia figlia ma lui è arrivato spaccando la porta e poi ha continuato a sbattermi addosso all’armadio. Per fortuna Cesare è corso e ha cominciato ad urlargli contro terrorizzato che mi avrebbe ucciso e solo così lui mi ha lasciato ed è uscito dalla stanza.

Il giorno dopo è venuto da me dicendomi che voleva il dna di entrambi i bambini. A quel punto io non ci ho visto più e le ho urlato in faccia che mi faceva schifo. Lui aveva una bottiglia di birra in mano e mi ha rincorso cercando di spaccarmela in testa”. Isabella dopo un po’ si rivolge a un centro antiviolenza ma lui resta in casa fino a febbraio 2019 “continuando ogni giorno a maltrattarmi, a vessarmi a farmi ripicche”. Ora non vivono più insieme ma quel dolore non abbandonerà mai Isabella.

