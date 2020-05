Lutto nel mondo della musica: la cantante Cady Groves è morta a soli 30 anni. A dare l’annuncio della scomparsa della ragazza è il fratello che fa sapere al mondo che ancora non si sa come e perché sua sorella sia morta. Da qualche tempo Cady Groves, la cui canzone più famosa è senza dubbio “This little girl” del 2012 (ascoltata in streaming da più di 12 milioni di persone) non pubblicava più dischi: il suo ultimo singolo “Oil and water” è del 2017.

Una morte, quella di Cady Groves, che sconvolge di nuovo la famiglia Groves: i suoi genitori avevano perso già due figli Casey e Kelly morti rispettivamente nel 2007 e nel 2014 all’età di 28 anni. “Cady ha lasciato questo mondo. Le notizie a disposizione sono limitate, per il momento, ma la famiglia sta cercando di ottenerne di più così da tenere informati e aggiornati sia noi che i fan. Riposa in pace, sorella. Spero che ti riunirai con Kelly e Casey” ha scritto suo fratello Cody su Twitter. Continua a leggere dopo la foto

























Dopo un po’ Cody Groves è tornato sui social a dare ulteriori spiegazioni visto che stavano circolando in rete voci non vere. “Odio dover fare questa cosa, ma internet e il mondo, in generale, sono un ammasso di informazioni distorte – ha scritto Cody su Twitter -. Nel mio primo post, infatti, avevo specificato che non avevamo informazioni proprio per cercare di prevenire quello che è successo, ma per evitare che girino voci infondate faccio un aggiornamento”. Il fratello di Cady Groves ha voluto precisare che la sorella non si è suicidata e che non è stata uccisa. Continua a leggere dopo la foto















“Il medico legale ha completato l’autopsia e non vi sono segni di omicidio, né di autolesionismo – ha scritto il ragazzo – Semplicemente Cady Groves è morta per cause naturali. Ha avuto alcuni problemi fisici lo scorso autunno e a questo punto la nostra ipotesi migliore, finché altri test non lo smentiscano, è che siano ritornati. Per questo, per favore, vi chiedo rispetto per lei e per la sua famiglia prima di condividere informazioni che non arrivano direttamente da noi”. Continua a leggere dopo la foto









Boy… if I had known my post would have been plastered all over the internet and tabloids, I would have chosen a more flattering picture! But thank you to everyone who has shared kind words/stories about @cadygroves She truly loved her fans and friends she made along the way. — Cody Groves (@Codywaynegroves) May 4, 2020

Since Tweets are limited… pic.twitter.com/Ad3bhfegI5 — Cody Groves (@Codywaynegroves) May 3, 2020

Un dolore enorme quello con cui ha a che fare Cody Groves che ha già perso due fratelli. Il ragazzo ha fatto sapere che sua sorella era intenzionata a pubblicare in tempi brevi un nuovo album e che gli aveva promesso che gli avrebbe mandato al più presto le nuove canzoni. Purtroppo quelle canzoni non arriveranno mai…

