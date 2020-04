“Sei unico”. Fenomeno Checco Zalone: pubblica questo video sui social e i suoi fan impazziscono

Fenomeno Checco Zalone che a pochi mesi dal ritorno in sala con Tolo Tolo, rompe la quarantena e ritorna nelle vesti di cantautore. Il comico pugliese, infatti, ha pubblicato sul proprio account ufficiale Facebook una nuova canzone, battezzata “L’immunità di gregge”.

Con la nuova canzone, che è chiaramente ispirata a Domenico Modugno, Zalone parla del periodo di quarantena e tra ricongiungimenti, restrizioni ed autocertificazioni, non manca la satira ed i riferimenti ai discorsi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il comico, nella didascalia che accompagna il video, ha spiegato che "mai come in questo periodo bisogna evitare di dire mai come in questo periodo". La speranza di Zalone è che "arriverà l'immunità di gregge, e tutto andrà bene".

























Il video musicale vede anche la presenza di Virginia Raffaele, l'imitatrice che lo scorso anno ha presentato Sanremo insieme a Claudio Baglioni e che appare in una sorta di videochiamata, che durante il lockdown ha rappresentato il principale sistema di comunicazione tra amici e parenti, come dimostrato dai dati dei servizi come Zoom, Whatsapp e Microsoft Teams che hanno riscosso un successo mondiale moltiplicando la base di utenti.















Siamo sicuri che anche questa canzone, come accaduto in passato in altre circostanze (più allegre) diventerà uno dei tormentoni estivi. "Te la darò di marzo, il giorno 9 / ma l'8 fu quel giorno buio e tetro / che il Presidente disse almeno un metro / da allora aspetto in vano in questa stanza / due cose stringo in mano, una è la speranza".











E poi, nel ritornello: “Amore mio vedrai andrà tutto bene / e l’ultimo tampone sarò io per te”. La polemica è assicurata, con quel verso in cui parla della Regione Veneto: “La quarantena sai è come il Veneto / spegne i focolai piccoli ma può accenderne di grandi”. Un grande animatore, un grande comico.

