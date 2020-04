India Adams, la “cantante segreta” di Hollywood che si è esibita in musical MGM per Cyd Charisse in “The Band Wagon” e per Joan Crawford in “Torch Song”, è morta. Aveva 93 anni. La notizia è stata diffusa oggi ma il decesso risale a sabato 25 aprile 2020.

Come annunciato dalla portavoce della famiglia Adams, la cantante India è morta all'ospedale Providence Cedars-Sinai Tarzana Medical Center di Los Angeles dopo una breve malattia. Nel classico The Band Wagon del 1953, conosciuto in Italia come "Spettacolo di varietà", film del 1953 diretto da Vincente Minnelli, con Fred Astaire e Cyd Charisse, India Adams ha cantato "New Sun in the Sky" e "That's Entertainment", quest'ultimo interpretato da Fred Astaire, Oscar Levant, Jack Buchanan e Nanette Fabray.

























In Torch Song, pubblicato anche nel 1953, il personaggio di Crawford, la star di Broadway Jenny Stewart, dovrebbe cantare insieme a una registrazione di "Tenderly" che aveva realizzato anni prima. In realtà, quelal voce che ascoltiamo è quella di India Adams. Per questo motivo India era conosciuta come la cantante 'segreta' che diede voce a Cyd Charisse in "The Band Wagon" e Joan Crawford in "Torch Song".















India sposò Jack Stanley, un dirigente pubblicitario, nel 1951 fino al divorzio nel 1970. Nel 1974 è convolata a nozze con Quentin Rance, un architetto d'interni inglese, i due sono rimasti insieme fino alla sua morte, avvenuta nel 2016. India Adams è sopravvissuta dai figli Brian e Zane, i nipoti Hugo e Jasmin, la nuora Lizza, il figliastro Steve e suo figlio Dean.









Nel 1991, assieme ad altri due cantanti fantasma di spicco, Jo Ann Greer e Annette Warren, ha recitato nel cabaret rivista Voci, prodotto da Alan Eichler, sotto la direzione musicale di John McDaniel, presso l’Hollywood Roosevelt Hotel. Dopo aver trascorso altri vent’anni lontana dal pubblico, Adams riapparve all’inizio del 1991, quando si esibì con molti altri cantanti al Catalina Bar and Grill. India ha continuato a esibirsi in club e musical fino allo scorso anno.

