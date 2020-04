“Era inevitabile”. Emma Marrone, è lei stessa a dare la brutta notizia: cosa è successo

Non poteva fare altrimenti, anzi “Era inevitabile”, come dice Emma Marrone annunciando il rinvio del concerto che avrebbe dovuto tenere all’Arena di Verona il 25 maggio. La cantante avrebbe festeggiato il suo compleanno e il ritorno live, dopo un anno di grandi soddisfazioni musicali e qualche problema fisico. Come ormai abbastanza prevedibile, la musica live non potrà tenersi per molto tempo e pian piano tutti i concerti previsti nei prossimi mesi stanno subendo o cancellazioni o rinvii.

Questo vale anche per tutti i live previsti all'Arena che nel frattempo ha annunciato anche lo stop ai concerti di altri cantanti come Modà, Benji & Fede e Marracash. "Era inevitabile. Ma è giusto così perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti – ha scritto la cantante sui suoi social, annunciando la cancellazione ai propri fan -. Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c'è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro. Sono dispiaciuta perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà possibile. E sarà ancora più bello".

























Per la cantante era un concerto speciale, appunto, annunciato poco dopo l'operazione a cui si era dovuta sottoporre lo scorso autunno e poco dopo l'uscita del singolo "Io sono bella", che l'aveva riportata intesta alle classifiche radiofoniche. Testa della classifica che ha raggiunto anche con l'album successivo "Fortuna".















Il concerto di Emma all'Arena di verona era sold out. Per quanto riguarda i biglietti, Friends & Partner fa sapere che: "Tutti gli show sono rinviati, i biglietti acquistati rimangono validi, le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020", stando a quanto si legge nella nota.











Restano confermate, per adesso, le date del tour nei palazzetti che dovrebbero prendere il via il prossimo 3 ottobre dal Pala Invent di Jesolo per la data zero e cominciare ufficialmente al Mediolanum Forum di Milano il prossimo 5 ottobre.

