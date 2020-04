È morto la mattina di mercoledì 15 aprile Maurizio Nazzaro, il cantante originario di Napoli che da diversi anni viveva a Martina Franca, comune di quasi 50mila abitanti della provincia di Taranto, in Puglia. Il cantante napoletano si era trasferito in Puglia dopo aver conosciuto Carmela, che poi è diventata sua moglie, e viveva nella Valle D’Itria ormai da tantissimi anni.

Ma il suo cuore era sempre a Napoli. La sua musica, infatti, aveva contaminazioni del neomelodico partenopeo che ha fatto rivivere in alcuni dei suoi brani come “‘Nfunno ‘o mare”. Maurizio Nazzaro è morto in un letto dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. In questo periodo le sue condizioni erano peggiorate e non è riuscito a vincere contro la malattia che durava ormai da più di due anni. (Continua a leggere dopo la foto)



















Nel 1990 la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Per curiosità”, brano che lo portò in televisione e lo fece conoscere al grande pubblico italiano. Sempre nel 1990 arriva un altro grande successo. Con un’altra canzone dello stesso album “Maurizio della Rosa”, il cui titolo è “Ti senti sola”, realizza un videoclip e partecipa al Festivalbar, considerato in quegli anni una sorta di ‘Sanremo’ dedicato alla musica per i giovani. Chi partecipava infatti al programma in onda su Italia Uno, riusciva sempre ad avere un ottimo successo in fatto di vendite e fama. (Continua a leggere dopo la foto)















Nel corso della sua carriera Maurizio Nazzaro, cantautore napoletano da anni trapiantato a Martina Franca, ha continuato a incidere dischi, suonare e fare concerti in giro per l’Italia. Il periodo della malattia ha caratterizzato gli ultimi anni di vita dell’artista, deceduto all’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto in seguito ad una crisi all’età di sessant’anni. (Continua a leggere dopo la foto)









Come si legge sui quotidiani locali, al cantante è stato fatto anche il tampone che però ha dato esito negativo. La notizia della morte di Maurizio Nazzaro è stata data dalla famiglia. La sepoltura avverrà questa mattina nel cimitero di Martina Franca. Come disposizione del governo per l’emergenza sanitaria il funerale non sarà celebrato.

“Ti ricordavo diversa tra alcol e…”. Aurora Ramazzotti, la coltellata dall’ex amica vip è sotto gli occhi di tutti: scoppia la bufera