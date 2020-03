Coronavirus, il temibile Covid-19 fa un’altra vittima: il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del cantante Joe Diffie. L’uomo, noto esponente della musica country, è morto a Nashville, nel Tennesse, Usa. “La leggenda della musica country vincitore del GRAMMY Joe Diffie è morto oggi, domenica 29 marzo per complicazioni di coronavirus (COVID-19). La sua famiglia richiede privacy in questo momento”, in questo modo l’addetto stampa del cantante ha dato al mondo la notizia della scomparsa di Joe Diffie. Solo pochi giorni fa, il 27 marzo, per la precisione,

il cantante aveva pubblicato un messaggio su Facebook raccontando ai suoi fan di essere risultato positivo al coronavirus. L'uomo aveva detto di essersi affidato alle cure mediche e raccomandava ai suoi fan di rispettare le restrizioni e di non uscire di casa. Purtroppo Joe Diffie non ce l'ha fatta ed è morto. Come altri noti esponenti del panorama musicale mondiale come il sassofonista Manu Dibango o il paroliere italiano Detto Mariano.



















Anche il tenore Placido Domingo ha contratto il coronavirus e attualmente è ricoverato in ospedale. La morte di Joe Diffie è stata una terribile notizia per tutti: negli anni '90 ebbe una serie di successi con singoli in vetta alle classifiche, tra questi è impossibile dimenticare "Home"' e "Pickup Man". Diffie non ce l'ha fatta. E a 61 anni è morto per coronavirus. Originario di Tulsa, in Oklahoma, ha avuto una carriera piena di successi ed è stato membro del Grand Ole Opry per oltre 25 anni.















Restano leggenda alcuni pezzi di Joe Diffie tra i quali "Honky Tonk Attitude", "Prop Me Up Beside the Jukebox (If I Die)", "Bigger Than the Beatles", "If the Devil Dances (In Empty Pockets)". Tra gli albume del cantante che sono diventati dischi di platino ricordiamo "Honky Tonk Attitude" e "Third Rock From the Sun". Non solo: Joe Diffie ha anche vinto un Grammy per la migliore collaborazione per la canzone "Same Old Train", con Merle Haggard, Marty Stuart e altri.









L’ultimo album del cantante risale al 2010. Stiamo parlando di “The Bluegrass Album: Homecoming”. La morte di Joe Diffie per coronavirus ha profondamente scioccato i suoi fan. L’uomo lascia la moglie Tara Terpening Diffie, e sette figli nati da quattro diversi matrimoni.

