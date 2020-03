Il coronavirus colpisce ancora. Dopo aver colpito Nicola Porro, Piero Chiambretti (e sua madre Felicita che è morta per il coronavirus), ecco un altro vip risultato positivo al Covid-19. Paliamo di un personaggio del mondo della musica e dello spettacolo: Till Lindemann, il cantante dei Rammstein è risultato positivo al coronavirus e ora, come riportano i media tedeschi, è ricoverato in ospedale a Berlino nel reparto di terapia intensiva.

Il cantante, 57 anni, era tornato di recente da un tour in Russia e non si è sentito bene. Nelle scorse ore le sue condizioni erano gravi, ora, però, da ciò che si apprende, dovrebbe essere in ripresa. La buona notizia è che non è in pericolo di vita. Ma è comunque ricoverato in terapia intensiva. L'ultimo concerto di Till Lindemann è quello del 15 marzo a Mosca. Dopo essere tornato dalla Russia il cantante è stato subito male.



















Appena tornato a Berlino ha avuto la febbre alta e poi la polmonite, così è stato portato in ospedale, per poi essere sottoposto a tampone che ha confermato il contagio da coronavirus. Till Lindemann è uno dei personaggi più famosi nell'ambito della musica metal internazionale. Oltre a essere famoso per essere il frontman dei Rammestein, è celebre anche per il progetto di duo Lindemann con Peter Tägtgren. Tutti i suoi fan sperano che si riprenda quanto prima.















Il coronavirus purtroppo non guarda in faccia nessuno: colpisce giovani, anziani, persone con precedenti patologie e anche persone sane. Ricchi, poveri, famosi e non famosi. E non fa eccezioni. Ormai è diventato il terrore del mondo intero e continua a diffondersi alla velocità della luce. Nelle ultime settimane molti personaggi di spicco del mondo della letteratura, dello sport e dello spettacolo sono risultati positivi al Covid-19.









Tra le vittime del Covid-19 c’è anche l’attore Mark Blum, venuto a mancare poche ore fa: una notizia che ha sconvolto i suoi tanti fan. Nei giorni scorsi, tra i positivi al virus ci sono stati: Tom Hanks e sua moglie, Idris Elba, l’attrice de La Casa di Carta, Itziar Ituno. Qualche tempo fa anche il tenore Placido Domingo, aveva fatto sapere di essere risultato positivo al virus.

