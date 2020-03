“E adesso tutti zitti!”. Emma Marrone inedita e senza peli sulla lingua: la cantante attacca a testa bassa

Con l’album Oltre, Emma Marrone debuttava il 16 marzo 2010 nel mercato discografico. Se la matematica non è un’opinione, proprio oggi Emma e il suo album festeggiano 10 anni esatti di carriera e di musica. Una soddisfazione anche per Maria De Filippi che con il suo Amici ha visto nascere e crescere la piccola, grande star. È il momento di festeggiare, ma non solo, è anche il momento di poteri togliere qualche sassolino dalle scarpe, e Emma Marrone decide di farlo, con la solita trasparenza e grinta che l’ha sempre contraddistinta fin dagli esordi.

Non tutti hanno creduto in lei e Emma oggi lo ricorda ancora benissimo. Ma festeggia proprio in nome di chi non ha scommesso sul suo successo. Emma è isolata in casa, come tutto il Paese. Sono giorni che trascorre in diretta Instagram con la fedele compagna di viaggio, ovvero la sua musica. Emma infatti dedica ogni giorno dei mini-concerti per i suoi numerosi fan. E ovviamente attende di conoscere le sorti del suo concerto all’Arena di Verona, occasione con cui avrebbe festeggiato sia l’anniversario che il compleanno. Al momento ci sono altre priorità ed Emma ne è consapevole. (Continua dopo la foto).





















Ma è comunque tempo di festeggiamenti e di forti dichiarazioni. Emma omaggia così la sua carriera, che ha visto spiccare il volo esattamente 10 anni fa: “Il 16 marzo 2010 usciva il mio primo disco ‘OLTRE’ e da quel giorno non mi sono più fermata. Le battaglie da combattere sono state davvero tante anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite fino ad oggi. È stato bello smentire che si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io. Spero che questo sia solo il primo compleanno ‘importante’ che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me ha imparato a guardare Oltre… BUON COMPLEANNO A NOI ❤️ #oltre #10anni #fortuna1″. (Continua dopo le foto e il post).































I commenti sono tantissimi, ma questo era prevedibile. E un abbraccio virtuale non poteva che provenire da un’amica e collega di musica, Alessandra Amoroso, che su Instagram su ha scritto: “Auguri amica mia!”. Di recente ovvero il 6 marzo, Emma ha lanciato un nuovo singolo dal titolo Luci Blu, tratto dall’ultimo album “Fortuna”.Il brano rappresenta per Emma una luce dopo il buio vissuto nei mesi dell’operazione: “A volte quando ti manca profondamente qualcuno rischi di impazzire. Sei talmente sopraffatto dall’odore della sua assenza che credi di sentire e di vedere la sua presenza intorno a te, accanto a te. I ricordi ti aiutano a sopravvivere a questo dolore così frustrante che ti scava l’anima goccia dopo goccia. Poi arriva il giorno in cui devi andare avanti e devi imparare a lasciare andare questa persona che se è stata davvero ‘tua’ in qualche modo e in mille forme diverse resterà sempre con te”. (Continua dopo le foto).

Paolo Mannarino ha curato le riprese del video, e così Luci Blu ha visto davvero la luce il 9 marzo. Alle riprese ha partecipato anche l’attore Alessandro Roja, e ovviamente la star, Emma. E i fan conoscono bene cosa ha dovuto affrontare Emma. I commenti al post riescono a trasmettere la felicità di tutti nel raggiungere un traguardo tanto importante che, nonostante tutti e tutto, oggi è un successo conclamato e ufficiale. Si legge: “E chi ti ferma più a te e mo so 10 anni davvero”, “Cuore grande”, “10 anni al tuo fianco… È solo l inizio…”, “dopo dieci anni ancora qui, sempre qui”.

“Cafone!”. GF Vip, Barbara Eboli ancora all’attacco: stavolta nel mirino c’è lui