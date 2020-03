A causa del coronavirus la situazione in Italia sta diventando molto pesante. Ormai si chiede agli over 65 di stare a casa il più possibile, di evitare saluti affettuosi ma anche strette di mano e c’è la possibilità che Conte decida di chiudere tutte le scuole d’Italia per fermare il contagio. Porte chiuse per l’Italia da parte di tanti paesi d’Europa e del mondo e, se la cosa non si risistema presto, il rischio è quello che il paese collassi. In tutto questo, cercare di pensare positivo è molto difficile ma bisogna provarci.

Anche Gigi D'Alessio è preoccupato per il coronavirus, per questo ha deciso di rinviare il suo tour "Noi due tour". "Alla luce dei recenti avvenimenti e delle vigenti disposizioni governative, Friends & Partners è costretta a rinviare le prime date del "NOI DUE TOUR 2020" di GIGI D'ALESSIO, la cui partenza era prevista il 17 marzo da Brescia" si legge nel comunicato.



















E si legge ancora: "Sono rinviate le date di marzo e della prima metà di aprile. Rimangono invariate le date successive". Gigi D'Alessio riparte dunque con il suo tour a metà aprile. Per la precisione l'11 aprile sarà a Castel Di Sangro (AQ) – Palasport (Data Zero), il 18 aprile a Bari – Teatro Team, il 22 aprile a Crotone – Palamilone, il 24 e 25 aprile a Catania – Teatro Metropolitan, il 27 aprile a Firenze – Teatro Verdi, il 29, 30 aprile e 1 maggio a Napoli – Teatro Augusteo, il 4 maggio a Genova – Politeama Genovese (recupero data del 25 marzo).















E ancora: il 5 maggio a Torino – Teatro Colosseo (recupero data del 7 aprile), il 17 maggio a Montecatini Terme (PT) – Teatro Verdi (recupero data del 21 marzo), il 19 maggio a Roma – Auditorium Parco della Musica, il 24 maggio a Milano – Teatro Nazionale, il 25 maggio a Bologna – EuropAuditorium (recupero data del 18 marzo), il 27 maggio a Parma – Teatro Regio (recupero data del 1° aprile), il 28 maggio a Varese – Teatro Openjobmetis (recupero data del 3 aprile) e il 6 giugno a Cremona – Teatro Ponchielli (recupero data del 29 marzo).









La nota positiva: i biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. I biglietti possono inoltre essere rivenduti su Fansale di TicketOne. Si legge ancora nella nota che è possibile chiedere il rimborso per il concerto di Brescia previsto per il 17 marzo (che è stato annullato). L’annuncio del rinvio del tour arriva a un giorno da un altro triste annuncio, quello della fine della sua storia con Anna Tatangelo. “Io e Anna non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi”, il messaggio su Instagram.

