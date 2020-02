Il Coronavirus è arrivato in Italia e sta creando un bel po’ di panico. Ormai la psicosi è nell’aria, gli scaffali dei supermercati sono vuoti e le scuole sono chiuse. Tutti gli eventi sportivi sono stati annullati così come i concerti. Già, l’emergenza Coronavirus ha costretto i locali milanesi a cancellare i concerti previsti nella settimana fino al primo marzo. Sono tanti i concerti che sono stati annullati. Per esempio salta la data di Mabel ai Magazzini Generali, ma anche, al Teatro Dal Verme, quello di Angelo Branduardi, PFM e Negrita.

Annullato anche lo spettacolo dei Crossfaith, previsto per lunedì 24 febbraio al Legend di Milano. Mabel è l'artista britannica che si sarebbe dovuta esibire lunedì 24 febbraio a Milano ma che ha dovuto annullare il suo concerto. La sua esibizione sarà rimandata ma ancora non si sa a quando. Tutto dipende da come evolverà la situazione Coronavirus. I biglietti, ovviamente, saranno rimborsati. Ecco la comunicazione ufficiale.

















"Siamo spiacenti di comunicare che, in ottemperanza con l'ordinanza emessa oggi dalla Regione Lombardia, lo show di Mabel previsto per domani sera ai Magazzini Generali di Milano non avrà luogo. L'organizzazione e il management dell'Artista rispettano pienamente la decisione delle autorità locali e stanno adesso valutando la possibilità di recuperare lo show nelle prossime settimane. I possessori di biglietto per il concerto potranno chiederne il rimborso, a breve verrà emessa una nuova comunicazione riguardo il possibile recupero del concerto".















Anche i CrossFaith, il gruppo giapponese, ha annullato il concerto: "Siamo rammaricati di dover comunicare che, analogamente alle disposizioni stabilite dall'ultima ordinanza rilasciata dalla Regione Lombardia, l'unica data italiana dei Crossfaith, prevista per lunedì 24 febbraio al Legend di Milano, sarà da considerarsi cancellata. I rimborsi dei biglietti saranno riscuotibili contattando il punto vendita autorizzato, fisico od online, presso cui si è effettuato l'acquisto. Speriamo di riportare i Crossfaith nel nostro Paese al più presto".











Al Teatro Dal Verme di Milano salta il concerto di Angelo Branduardi previsto per lunedì 24 febbraio, la performance “PFM canta De André” prevista per martedì 25 e il concerto dei Negrita. La Premiata Forneria Marconi ha annullato i concerti del 24 febbraio a Brescia e al Gran Teatro GEOX di Padova del 27. Il concerto di Brescia sarà recuperato il 22 maggio, mentre quello del 27 sarà recuperato il 24.

