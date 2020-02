“Scusatemi”. Elettra Lamborghini, stop al tour: è lei stessa a dare la notizia. Cosa sta succedendo

Dopo la partecipazione alla 70ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)”, Elettra Lamborghini aveva provveduto a comunicare il suo instore tour in tutta Italia. L’occasione era delle migliori per presentare ai fan il nuovo album “Twerking Queen (el resto es nada)”, ovvero la speciale riedizione sanremese del debut album di Elettra, in uscita il prossimo 14 febbraio. Ma l’allarme coronavirus non risparmia nessun ambito o contesto. Infatti anche Elettra si è trovata costretta a modificare il suo prossimo tour in Italia.

Per Elettra Lamborghni il periodo prevede grandi spostamenti, proprio come tanti altri artisti che non vedono l’ora di condividere con i loro fan il successo sanremese. I firmacopie del nuovo disco “Twerking Queen (el resto es nada)” di Elettra Lamborghini ha preso il via il 14 febbraio, da Milano, per poi continuare con tantissimi appuntamenti fino al prossimo 3 marzo. Ma, per tutelare la salute propria e di tutti, Elettra Lamborghini ha deciso di annullare due degli instore. No a Genova e Biella, per il momento. Rimane il dubbio se affrontare o meno altre tappe. (Continua dopo la foto).











Lo staff della cantante fa trapelare alcune informazioni che, forse, deluderanno qualcuno. Ma quella di Elettra è la decisione più giusta. Elettra annullerà altri instore: le prossime tappe fissate sono quelle di Lucca, Firenze, Mestre, Palermo, Modica, Rovigo, Veronica. La decisione è stata presa per garantire l’incolumità dei fan della twerking queen: “Date le notizie delle ultime ore è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali: una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli instore previsti la prossima settimana”. (Continua dopo le foto).

















Ci sarà modo di recuperare il tempo. Gli appuntamenti annullati non cancellano, però, i grandi numeri conseguiti da Elettra. Infatti, la 26enne è ai primi posti delle classifiche musicali con il singolo Musica (e il resto scompare) e con l’album Twerking Queen El Resto Es Nada. Sanremo 2020 sembra aver portato bene alla cantante, che con spontaneità e allegria ha fatto ballare tutto il Teatro dell’Ariston. E le sorprese non finiranno, perché appena si avrà la possibilità, anche le piazze italiane si elettrizzeranno grazie ai ritmi Lamborghini. (Continua dopo le foto).

Di recente Elettra ha fornito uno scoop interessante. Pare che l’ereditiera sia colta da un desiderio di maternità. Non orma, ma per il futuro sta facendo un pensierino: “Io credo che sarei una mamma che vuole essere così presente nella vita di suoi figlio che potrei anche pensare di fare solo quello, ora però voglio concentrarmi sulla musica. È un mio sogno, ho sempre pensato prima a quello che all’avere un figlio mio. So che non è facile, ma vorrei anche andare io in prima persona in Africa”. E la concentrazione sul palco si è vista. Lo aveva promesso: “Quando è arrivata Musica (E il resto scompare) non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Ed io e la mia canzone non vi deluderemo”.

“In rianimazione”. Coronavirus, un altro paziente gravissimo. Nuove misure straordinarie in arrivo: stop anche alle scuole