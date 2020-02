“Sta per succedere!”. Emma Marrone: grandiosa notizia. Chi le vuole bene non aspettava altro

L’abbiamo vista a Sanremo (ben due volte) poi l’abbiamo vista la settimana dopo anche a C’è posta per te. Ora per Emma Marrone è in arrivo un’altra grandissima gioia. Il 2019 è stato un anno di soddisfazioni ma anche di preoccupazione, per l’artista salentina, che ha dovuto affrontare un delicato intervento chirurgico dal quale si è completamente ripresa. L’instore tour per la presentazione dell’album è iniziato subito dopo ma si è svolto in maniera particolare, dal momento che non ci sono stati firma copie ma solo un live unplugged con il quale ha presentato la musica dell’album.

Dal disco, ha già estratto i singoli Io Sono Bella e Stupida Allegria, che ha anche cantato sul palco di Sanremo 2020. Ma è proprio di queste ore la clamorosa novità: Emma aprirà il concerto di Vasco Rossi a Imola. L'artista salentina è confermata come opening del grande evento del Blasco all'Autodromo, dove tornerà dopo tanti anni e dove era atteso dai fan da molto tempo. Già annunciata l'artista per l'opening dei concerti al Circo Massimo, individuata in Irene Grandi.

















Emma sarà invece la star d'apertura del concerto di Imola, dove Vasco concluderà la tournée nei festival che si aprirà il 10 giugno alla Visarno Arena di Firenze. L'amicizia tra Vasco Rossi ed Emma dura ormai da anni. Il loro legame è stato però rinforzato dal rilascio di Io Sono Bella, singolo di lancio dell'album Fortuna che ha rilasciato il 25 ottobre scorso.















Il brano porta la firma di Vasco Rossi ma anche quella di Gaetano Curreri, Gerardo Pulli e Piero Romitelli. Non è questa la prima volta di Emma sul palco di Vasco. L'artista salentina è stata infatti una delle protagoniste del tour negli stadi del 2011, con l'apertura del concerto allo Stadio San Siro. Emma venne scelta a carriera appena iniziata, fresca della vittoria ad Amici di Maria De Filippi e della partecipazione al Festival di Sanremo in Arriverà, che ha portato in duetto con i Modà.











L’impegno live di Emma non sarà solo quello che condurrà con Vasco Rossi. L’artista di Fortuna tornerà infatti sul palco il 25 maggio per festeggiare il suo compleanno ma anche per ritrovare il suo pubblico dopo il doppio tour che aveva tenuto per il supporto di Essere Qui, che aveva pubblicato anche in versione estesa e con diversi inediti.

