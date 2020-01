Cinque anni senza Pino Daniele, il ricordo struggente della figlia Sara: “Quel dolore…”

Il 4 gennaio 2015 Pino Daniele ha salutato per sempre i suoi innumerevoli fan. Ci lasciava così Pino Daniele, uno dei più amati musicisti italiani, Il cantante è venuto a mancare in seguito a un malore; tutto è accaduto nella sua casa di Magliano, in Toscana. La figlia Sara, avuta dalla seconda moglie Fabiola Sciabbarasi, vuole ricordarlo così, ovvero come un motivo per guardare avanti con forza e senza più rassegnazione. Il messaggio postato su Instagram per ricordare il musicista scomparso il 4 gennaio del 2015 è commovente e anche Napoli risponde.

"Ti penso tutti i giorni, ma oggi un po' di più. Il dolore si sta trasformando in forza". A Napoli sarà festa. L'intera città prende spunto dalla grande forza che può creare la musica, punto di unione che nasce e si sviluppa anche grazie al contributo di artisti intramontabili. È questo il caso di Pino Daniele, che ha sempre saputo raccontare la sua terra, attraverso lo sguardo innamorato di chi, comunque, persegue la via dell'amore e della condivisione, sfidando, con parole in musica, ogni principio di arroganza e ogni tentativo di ostilità diffusa. Attraverso le melodie mediterranee di Pino, Napoli ha trovato la forza e l'eleganza di perseguire sempre il meglio.