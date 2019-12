Brutta tegola per Madonna. La cantante ha cancellato anche il suo prossimo show dopo avever cancellato tre concerti nelle scorse settimane per non meglio precisate ragioni mediche. «Mentre stavo salendo le scale per cantare “Batuka”, sabato, a Miami, piangevo per il dolore che mi danno le ferite… Un dolore indescrivibile provato per tutti gli ultimi giorni. Ogni canzone che cantavo, pregavo di essere in grado di riuscire ad arrivare alla successiva, fino alla fine del concerto.

Le mie preghiere sono state esaudite, e ce l'ho fatta. Mi considero una guerriera, una che non molla mai, ma questa volta sono stata costretta ad ascoltare il mio corpo, accettando il dolore come fosse un avvertimento. Sono molto dispiaciuta per i miei fan per aver cancellato il mio ultimo concerto a Miami. Gli ultimi due giorni li ho passati con i dottori a fare esami, ultrasuoni, radiografie, prelievi e a versare altre lacrime.

















I medici me l'hanno detto chiaramente: devo riposare il più possibile per non infliggere altri danni irreversibili al mio corpo. Non ho mai permesso a un infortunio di fermare la mia attività dal vivo ma questa volta devo accettare che il dolore è preoccupante e non vergognarmi per essere umana e premere il pulsante "pausa". Grazie a tutti per l'affetto e il supporto. (…) Le cose devono cambiare, e cambieranno, perché Madame X è una guerriera. Buone feste a tutte».















L'ultimo concerto in programma al Fillmore Miami Beach di Miami, in Florida, è stato quindi annullato e ancora non è chiaro quanto durerà il riposo forzato che i dottori hanno imposto alla cantante: il suo tour dovrebbe riprendere il prossimo 12 febbraio, da Lisbona. Louise Veronica Ciccone nasce il 16 agosto 1958 a Detroit, Michigan.











I genitori, di origini italiane, hanno dato vita ad una numerosa famiglia: la cantante ha quattro fratelli e tre sorelle. Il padre svolgeva mansioni di operaio per la Chrysler mentre la madre è purtroppo morta quando Louise Veronica aveva solo sei anni.

Interessata alla danza fin da piccola sceglie subito questa strada malgrado il padre insistesse per l’apprendimento di uno strumento musicale (cosa che ha poi imposto a tutti i figli). La futura popstar planetaria frequenta le prime lezioni di ballo con già in testa un chiodo fisso (come ha confessato lei stessa) quello di diventare una stella. Per l’istruzione il padre si affida ad alcune scuole cattoliche, a cui si può forse far risalire il successivo desiderio di ribellione, evidenziato fin dalla scelta dello pseudonimo Madonna, appunto.

