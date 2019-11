Musica in lutto. La cantante trovata morta in casa: “Si è suicidata”. Aveva solo 28 anni

È stata trovata senza vita nella sua casa Goo Hara, star della K-Pop music. La cantante coreana aveva 28 anni e a dare la notizia della sua morte è la polizia di Seoul che ha trovato il suo cadavere: “Abbiamo ricevuto un report alle 18.30 di domenica 24 novembre relativo a un decesso. Stiamo indagando sulle cause“. L’artista era una componente della band Kara ed era una delle migliori amiche di Sulli, un’altra star del K-Pop, il pop coreano, anche lei morta suicida a 25 anni il 14 ottobre. Proprio questo fatto avrebbe fatto sprofondare nuovamente la giovane cantante nella depressione di cui soffriva da tempo. Circa sei mesi fa, il manager di Goo l’aveva trovata priva di conoscenza a casa sua, dopo quello che i media locali avevano definito un tentativo di suicidio. La cantante si era poi scusata con i suoi fan e aveva rilanciato la propria carriera da solista con un tour in Giappone e la pubblicazione di un nuovo singolo. (Continua a leggere dopo la foto)















"Mi dispiace aver creato dispiacere e confusione. Mi sto riprendendo dopo una serie di problemi. Ma d'ora in poi mi farò coraggio e mostrerò a tutti di stare bene", aveva scritto all'epoca ai suoi fan preoccupati per quanto le era accaduto. Lo scorso anno Goo aveva denunciato il suo ex fidanzato dopo che lui l'aveva minacciata di pubblicare video in cui facevano sesso insieme, girati senza che Goo lo sapesse e senza che avesse dato il suo consenso.











La pratica illegale del filmare le donne senza il loro consenso mentre sono svestite o durante un rapporto sessuale per poi pubblicare i video online è in forte aumento in Corea del Sud, e il governo è stato sollecitato a prendere provvedimenti più energici contro i colpevoli, che sono nella stragrande maggioranza uomini. La morte della collega e amica Sulli, avvenuta precisamente lo scorso 15 ottobre, avrebbe peggiorato le condizioni psicologiche di Goo Hara. Per la cronaca, i media locali hanno collegato la morte di Sulli ad un suicidio, conseguenza di una depressione alimentata dal cyberbullismo.





Sulli, nel 2018, dichiarò di soffrire di attacchi di panico e fobia sociale e, prima della sua morte, dichiarò di soffrire di un grave disturbo depressivo. La relazione tra Sulli e il cantante Choiza fu caratterizzata da una costante campagna d’odio nei loro confronti, ovviamente sui social network. Sulli era presa di mira anche le sue battaglie a favore dei diritti delle donne.

