Un grande interprete del cinema e dello spettacolo partenopeo se n'è andato: quel mondo è in lutto per la morte dell'attore Aldo Riva, purtroppo deceduto all'età di 73 anni a causa di un arresto cardiaco, che lo ha colpito nella serata di martedì 19 novembre. Nella sua lunga carriera, Aldo Riva ha preso parte anche al film cult di Giuseppe Tornatore "Il Camorrista" (incentrato sulla figura del boss della Nco Raffaele Cutolo) ma viene principalmente ricordato per le numerose sceneggiate interpretate al fianco del collega e amico Mario Merola. L'ultima apparizione di Riva, in una tv privata locale, lo scorso 12 novembre, proprio in occasione del 13esimo anniversario della morte di Merola. I funerali di Aldo Riva si svolgeranno alle ore 12 di oggi nella chiesa dell'Immacolata delle Medaglie Miracolose a Soccavo, periferia occidentale di Napoli. Tanti i messaggi di cordoglio e gli attestati di affetto e stima apparsi sui social in ricordo di Aldo Riva.















Compagno della cantante Rita Siani, molto amata a Napoli da ormai tanti anni, l'attore viene ricordato sui social network da moltissimi post. "Se ne vanno sempre le persone buone. Riposa in pace e sentite condoglianze alla famiglia", uno dei tanti messaggi che si leggono in queste ore su Facebook.











Commosso il ricordo della cantante Giovanna De Sio: "Buongiorno amici, sono incredula lo conoscevo dai tempi di piazzetta Merola, era una bellissima persona….ieri è venuto a mancare improvvisamente: Aldo Riva attore, cantante, regista ecc ecc nonché compagno della sig Rita Siani, per shock anafilattico…. Sentite condoglianze a Rita e tutta la famiglia di Aldo".







Spesso in tv in programmi musicali condotti da Giuseppe Nappa, la scorsa settimana, sul canale “Partenope Tv”, Aldo Riva aveva ricordato la sua lunga esperienza lavorativa al fianco di Merola, in occasione del 13° anniversario della scomparsa del “re della sceneggiata”, in un programma condotto da Nando Iannuzzi al quale Riva aveva partecipato con Rita Siani. Sui social network è stata registrata tanta commozione da parte dei fan e dei colleghi dell’artista scomparso.

